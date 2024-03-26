Начнем издалека, с выхода предыдущей игры студии - Horizon Zero Dawn. Она изначально планировалась исключительно для консолей PlayStation 4. Эдакий "иксклюзив" для Sony... Вышла игра в 2017 году. Разрабатывали ее в студии Guerrilla Games, издателем стала Sony Interactive Entertainment. Представители Sony были себя копытом в грудь, гордо заявляя, что "нищяссныя абладатили ПеКа никада ее ни увидять"...

Но жадность, естественно, победила. И в 2020 году, игра выходит и на платформе Windows... Лично я ждал игру. Сеттинг был интересен. Но все оказалось не совсем, как я ожидал. Начнем с того, что разработчики профукали отличную возможность создать хорошую РПГ в открытом мире с выбором финала истории. Но они не стали этого делать. Видно "гордые обладатели" консолей и так обойдутся...

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Но и с производительностью вышло на старте очень прискорбно. Игра была отвратительно оптимизирована. Да, потом вышло бесконечное количество патчей, которые исправили все игровые баги и заметно улучшили производительность. Скажем так: производительность в первой версии игры во встроенном бенчмарке на GTX 1080 была ниже, чем на последних версиях с GTX 1070, а это приличная разница! Но возникал вопрос: "А сразу так нельзя сделать?"

Игра была крайне востребована на всех платформах. Поэтому приступили к разработке второй части. На тот момент Sony уже не строила из себя невесть что и пересмотрела отношение к своим "иксклюзивам". Платформа Windows уже рассматривалась, но не сразу.

Игра Horizon Forbidden West вышла на консолях в 2022 году.

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И вот, в начале 2024 года, выходит версия для ПК... Интересно, компания учла свои ошибки?

Начнем с того, что, зная о выходе игры на ПК, я смотрел стримы с консольной версией. И остался крайне разочарован игрой. Нет, это ни разу не РПГ в том понимании, в котором это присуще рассматривать. Ничего схожего с лучшими представителями жанра. Но игра заявлена, как "Action/RPG с открытым миром". Ну, пусть будет так... Но это никоим случаем не та же Mass Effect Andromeda.

Игра начинается с очень долгого и не перематываемого ролика, посвященного истории Элой (это наша героиня) из первой части.

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Это правильно. Но лишь для тех, кто не играл в первую. Я играл, склероза еще нет, сделайте возможность все это пропустить...

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Но вот нам дают и поиграть...

Сначала идет обучение, что разумно. И опять возникает вопрос: "Чем вас управление из первой части не устроило?" Управление реализовано просто безобразно! Опять обладателей клавиатуры послали далеко и надолго. Ну как можно так бестолково это сделать? Например, нужно воспользоваться крюком для вырывания некоторых конструкций. А в руках у вас, допустим, лук. Вы прицеливаетесь из лука (это будет автоматически при нажатии правой клавиши мышки), потом нажимаете кнопку "Е" ( в моем случае раскладки). Лук сменяется на крюк и вы нажимаете и зажимаете теперь левую кнопку мыши. Элой цепляет крюком за конструкцию и автоматически ее тянет, пока та не отвалится. Таким образом, в некоторых местах можно сделать проходы. И это крайне неудобно! Почему нельзя просто сделать на крюк назначенную кнопку? Ума не хватило?

Особый "респект" за лазанье. Это просто нечто! Так перелопатить этот элемент из первой части, что процесс становится крайне безобразным. Думаете, что по другому никак? Тогда поиграйте в Tomb Raider образца 2013 года. Там фактически те же механики намного лучше реализованы.

Даже стрельбу смогли обезобразить... Допустим, что вы при прокачке (а она тут имеется, куда же без нее) будете прокачивать скилл стрельбы. Вам доступен вариант замедления времени при стрельбе. Но как это реализовано! Вы натягиваете лук и еще должны нажать кнопку для замедления времени! Это такая тупость... Самое обидное, что до других возможностей дойти, минуя этот дурдом нельзя. Очки прокачки потрачены зря... За те несколько вечеров, что я играл, я ни разу замедлением не пользовался!

Ладно, хоть стелс не усвинячили... Хотя, Элой вообще не торопится с установкой ловушек...

Прокачка,

лут,

торговля - все это практически без изменения перекочевало из первой части. Как и "типа варианты ответов" в беседах.

Выбирайте любой вариант ответа, на концовку игры это не окажет влияния. Я, например, вообще не брал большинство побочных миссий. Они все также не интересны и примитивны.

Боевка тут, в целом, как и в первой части. Отсканируем робозавра, выявим его слабые места, и пошло-поехало. На самом низком уровне сложности, сканировать и вовсе не обязательно в большинстве случаев. Просто стреляете во всякие баки/колбы на врагах. "Парк" робозавров перелопатили и расширили.

Боссы... Ну, в начале игры был только один - робокобра гигантских размеров.

Она не представляла особой проблемы. А вот, чтобы скинуть на "гадюшник" баки, я знатно помучился (привет, управлению).

В общем, та же Horizon Zero Dawn, но ухудшенная и расширенная. И это же важно: ну не могут ныне без ОГРОМНОГО ОТКРЫТОГО МИРА!!! Иначе не поймут и не оценят...

Сюжет, вроде, не так и плох, но реализация хромает на все ноги. Разговоры уже не интересны и все делается "на автомате". Вот "свободное плавание" по прежнему хорошо реализовано: всякие развалины, загадки и тому подобное.

Да и сами сражения интересны. Несколько озадачили только "развалины древних цивилизаций" в начале игры. Они скрывают всякие полезные "плюшки", но выглядели, как просто старые дома. И это странно. Тут уже надо немного голову напрячь, чтобы до них добраться.

Переходим к визуальной реализации игры.

Я не могу сказать, что она кардинально отличается от первой части. Все тоже самое. Может немного получше. Лично мне, графика в игре нравится. Да и дизайнеры постарались с большинством локаций. Тут они достаточно разнообразные.

Рассмотрим, как игра выглядит на разных настройках графики.

На максимальных настройках графики, игра выглядит так:

А вот так, она выглядит на самых низких настройках:

В игре присутствуют разнообразные вариации апскейлов. Можно воспользоваться DLSS. Или установить апскейл от AMD - FSR. Есть вариант и от Intel - XeSS.

Максимальные настройки графики + FSR (качество):

Максимальные настройки качества + XeSS (качество):

Для тестирования, я выбрал следующие настройки:

Это средне-низкие, с максимальными текстурами и анизотропной фильтрацией + апскейл XeSS в режиме "качество":

Слайдер для сравнения скриншотов.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 11

Разрешение монитора: 1920х1080

В игре нет встроенного бенчмарка, поэтому будем бегать сами... Забег пройдет в первом поселении на кастомных настройках (смотрите выше). Запись тестового отрезка проводилось программой CapFrameX.

Результат вышел прискорбным... Мало того, что фпс не особо впечатляет на таких настройках (что я понял с самого начала игры), так еще и другие проблемы... Допустим, что фризы из-за HDD... Так думают "компетентные комментаторы". Что ж, перенесем игру на SSD...

Та же локация, тот же маршрут. Общий результат двух забегов:

Можно сказать, что игра на SSD меньше фризит. Но самый большой "мегафриз" произошел именно на SSD! Почему? Потому, что руки игроделам надо тисками выравнивать! Игра отвратительно оптимизирована! И не пишите чушь, что "карта старая и вообще нищеброд". Различать отличия в "графоне" между Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West будете с лупой! А жрать ресурсы игра любит...

Возьмем тот же процесс кэширования. В первой игре он происходит в начале, при запуске. Тут же в каждой главе!

Даже после некоторых роликов! Вот что тут постоянно кэшируют? Кривокодие? Игра лагает и фризит. Допустим, что вы зашли в режим верстака для апгрейда оружия.

Выходите и...игра зависла! "Откисает" она через пару секунд. Что опять не так? Или бежите в подземелье, где нет ничерта! И только переходите на бег - опять "зависон"... Что, локация не прогрузилась? А если попробовать утюг, как в 90-е? Думаю, что все проблемы решились бы уже на анонсе... Но тут хватает и игровых багов. Самый "интересный" я словил, когда спускался с горы на подъемнике. Элой болтает с рабочим. Он крутит рукоятки, но подъемник не спускается в долину! Даже нет анимации движущихся механизмов! Я подождал окончания беседы, потом еще пару минут. И перезапустил с контрольной точки. И все заработало, как надо: механизмы вращаются, мы медленно опускаемся в долину... И вот за это непотребство просят немалые деньги? У вас хоть остатки совести имеются?

Да, потом, наверно, патчами все поправят и подтянут. Но игра ДОЛЖНА БЫТЬ НОРМАЛЬНОЙ НА РЕЛИЗЕ!!! Никак иначе. У "консольщиков" было два года, чтобы все вылизать и исправить!

Стоит ли играть в эту игру?

Подождать патчей и тем, кому понравилась первая часть - стоит. Но учитывайте, что "вау-эффекта" уже не будет. Да и главную загадку этого мира мы уже знаем...



