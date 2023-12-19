В 2018 году на экраны вышел фильм режиссера (и актера) Роба Лоу, "Дурная кровь" (оригинальное название "The bad seed").

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В ролях снялись: Роб Лоу, Маккенна Грейс, Сара Дагдэйл, Марси Т. Хаус, Лорни Кардинал, Крис Шилдс и другие.

Довольно успешный в бизнесе, отец-одиночка, Дэвид (Роб Лоу),

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воспитывает свою дочку. С одной стороны она типичная "умница-красавица".

А с другой... Чистый дьявол. Это становится ясно с самого начала фильма, когда девочка совершенно спокойно смотрит на барахтающегося в бассейне кота.

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Никаких эмоций, просто робот. На данный момент она вся поглощена мыслями о медали лучшему ученику, которую должны вручать. И она предпринимает все усилия, чтобы заполучить ее. Методы явно мерзкие, особенно для такой маленькой девочки.

Но самое страшное разворачивается после того, как награда уходит к другому ученику. Наша героиня, Эмма (Маккенна Грейс), просто убивает одноклассника, сталкивая его в воду с обрыва.

Собственно, с этого момента все карты раскрыты. Остается смотреть, что и как будет делать окружение. Для взвинчивания интереса, в фильм введена няня, Хлои, которая сразу "положила глаз" на перспективного отца-одиночку.

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Психологическая борьба двух мерзавок, которые пытаются взять вверх в противостоянии.

Но Хлои, подставив под удар Эмму, и не подозревает, что расплата станет буквально смертельной.

Теперь основным моментом в фильме будет являться то, как будет реагировать отец на свое сатанинское отродье...

Фильм заканчивается вовсе не "хэппи-эндом", намекая, что кровавый путь этого чудовища еще продолжится.

Фильм является психологическим триллером. Но назвать ужасами я его не могу. Тут нет этого, совсем. Причем, никакой мистики тоже нет. Мы имеем дело с ребенком, в котором уже сформировался полноценный социопат, который уберет любого со своего жизненного пути. Методы могут быть любыми. И вот это напрягает в фильме, делая его уж слишком нереалистичным. Допустим, что в маленькой девочке уже может быть психика маньяка, я в этих вопросах не силен. Но для школьницы, она слишком умна. Слишком коварна и великолепно разбирается в человеческой психике. Ведь она обвела даже психолога вокруг пальца, обыграла на ее же поле!

Выглядело это, скажем так, странно. Но этого требовал сюжет.

Еще слабой стороной фильма является тот факт, что до трагического события, отец вообще не замечает никаких странностей в поведении дочки. А ведь она во многих моментах напоминает одержимую или робота, как угодно. Нет вообще эмоций. Это должно было бы озаботить отца. Но этого не происходит. Даже для взрослого человека, такое поведение было бы странным, что уж говорить о ребенке, который априори должен быть более эмоционален в силу детской психики. Единственный, кто замечает некую "отстраненность" Эммы, была директор школы.

Еще один момент, который не раскрыт, это само название фильма. Что значит "Дурная кровь"? Это должно подразумевать, что в родственниках уже было нечто подобное. Но об этом нам ничего не говорят.

Сам фильм не оригинален, это ремейк фильма аж 1956 года.

И в нем именно названию дается объяснение. Кстати, этот фильм стоит посмотреть тоже.

Роб Лоу нечасто появляется на экранах, как актер. А тут он занял кресло режиссера. Не могу сказать, что это ему удалось. Нет, вышло не очень убедительно. Роль отца получилась лучше.

А вот Маккенна Грейс отлично сыграла свою роль. Великолепно.

Чисто дьявол, даже в самом финале имеется такая отсылка к фильму "Омен", та же улыбка...





Просмотрев данный фильм, мне сразу на ум пришел и другой фильм про очень скверную "девочку" - "Дитя тьмы" (оригинальное название "Orphan").

Там удочерили девочку, которая также обладала очень серьезными психическими отклонениями. Никакой мистики там также нет. И сначала мы и впрямь думаем, что эта маленькая дрянь рушит жизнь в новообретенной семье. Развязка оказалась совсем не такой, как я ожидал. Да и "девочка" оказывается не той, за кого себя выдает... Этот фильм надо посмотреть, а вот его продолжение, не обязательно ("Дитя тьмы: Первая жертва"). Во-первых, мы уже весь "секрет" знаем. А во-вторых, актриса, игравшая девочку в первом фильме (Изабель Фурман), заметно подросла (прошло между фильмами 12 лет!)

и роль маленькой девочки уже вышла не очень...

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На этом пока все.