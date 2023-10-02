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Итоги гоночного уик-энда 30 сентября - 1 октября

В эти уик-энды гонок было не особо много: MotoGP отправились в Японию, WSBK - в Португалию. А Кубок NASCAR посетил Талладегу...
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NASCAR. В гонках пикапов (NASCAR Craftsman Truck Series), которая прошла в Талладеге, выигрывает Бретт Моффитт. Он совершил потрясающий прорыв вперед во время рестарта в овертайме и одержав победу на субботней гонке RV Stop 250 Love's на Talladega Superspeedway.

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NASCAR Cup Series. Penske Ford под номером 12 Райана Блейни пересек финишную черту примерно на фут впереди Ford под номером 4 Кевина Харвика и одержал победу в захватывающем последнем 10-круговом рывке к клетчатому флагу в воскресенье на Talladega Superspeedway.

 Благодаря этой победе (третьей для Блейни на Талладеге) он получил путевку в следующий раунд плей-офф серии Кубка NASCAR. Блейни лидировал на последних двух кругах и обеспечил победу над Харвиком, чья машина была дисквалифицирована во время технического осмотра после гонки за нарушение правил, связанных с креплениями лобового стекла. Это вторая победа Блейни в сезоне и девятая в его карьере.

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В Японии борьба за чемпионский титул в MotoGP обострилась. "Пеко" Баньяйя (Ducati Lenovo Team) потерял на прошлом этапе из-за падения важные для себя очки. Но уже в квалификации Хорхе (Мартин Prima Pramac Racing) вновь показал свои амбиции на чемпионский титул, забрав поул.

Со старта в спринте вперед ушел именно Хорхе Мартин, а Франческо Баньяйя проигрывает старт двум KTM.

По ходу гонки, за первое место боролись Мартин и Биндер (Red Bull KTM Factory Racing), а за третье - Миллер (Red Bull KTM Factory Racing) и Баньяйя. К концу гонки Хорхе Мартин оторвался от преследователя,

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а Баньяйя, наоборот, навязал плотную борьбу Миллеру и вышел из нее победителем, завоевав 3-е место. Но в итоге его преимущество в чемпионате сократилось до 8 очков...

Япония без дождя - не Япония. Именно дождь испортил всю гонку в воскресенье... Уже со старта он начал накрапывать достаточно сильно и практически все пилоты поехали на смену байков. Эта вакханалия вывела лидеров чемпионата в лидеры гонки. Лидировал Хорхе Мартин, Франческо Баньяйя особо не рисковал и ехал позади, на втором месте. А, шедшего третьим марко Беццекки (Mooney VR46 Racing Team), обходит Марк Маркес (Repsol Honda Team). Но за 12 кругов до конца, гонка прерывается красным флагом: дождь усилился.

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 Некоторое время все ждали изменения погодных условий. И даже приняли решение рестартовать. Но, проехав разогревочный круг, гонку остановили уже окончательно. Теперь Мартина и Баньяйю разделяет всего 3 очка в чемпионате...

А WSBK "гонялись" в Портимао. Трек очень холмистый и скоростной. Сначала вперед вырвались 4-е пилота: Разгатлиоглу (Yamaha), Баутиста (Ducati) и два пилота Kawasaki - Рей и Лоус. Такое в этом сезоне бывает не часто. Но постепенно, пилоты Kawasaki "отвалились" и борьбу за первое место вели уже Разгатлиоглу и Баутиста. Примерно к середине гонки, Баутиста выходит вперед и постепенно начинает наращивать преимущество.

 Разгатлиоглу приезжает на второе место, Джонотан Рей - на третье. Неплохо в гонке выступили гонщики на BMW, их пилоты заняли 4-е место (Герлофф) и 7-е (Ван дер Марк). На этом же этапе Ducati досрочно завоевала кубок производителей, не оставив конкурентам ни единого шанса (преимущество более 100 очков).

В воскресной спринт-гонке, Баутиста провалил старт: вперед вырвались две Yamaha, два Kawasaki и один BMW. Пока Альваро Баутиста разбирался с представителем BMW, Ван дер Марком, словно корова языком слизнула с трассы обоих пилотов Kawasaki - Рея и Лоуса. Таким образом, Баутиста вышел на третье место. Затем он без особых проблем "разделался" со вторым пилотом Yamaha, Локателли. Оставшиеся круги были потрачены на "доезд" к Разгатлиоглу. Три последних круга ушли на атаки, но Топрак Разгатлиоглу успешно парировал попытки обгона. На последнем круге, в последнем скоростном повороте, воспользовавшись преимуществом мотора Ducati, Баутиста опережает Разгатлиоглу и занимает первое место.

Вторая гонка была очень похожа на спринт. Опять Kawasaki выбывают. А Баутиста снова выигрывает гонку в последнем повороте мощно обходя Топрака!

Третьим, на значительном расстоянии, финишировал еще один представитель заводской Ducati, Майкл Рубен Ринальди.


Ну, и чтобы фанаты F1 не скучали, несколько строк "инсайдерской информации"...

- Эдди Джордан, бывший владелец команды F1 высказался по поводу карьеры Лиама Лоусона. Он считает, что Red Bull должна дать шанс этому талантливому пилоту. Допустим, в 2024 или 2025 году. Учитывая недовольство выступлением "Чеко" Переса, почему и нет?

- Шарль Леклер высказался на тему своего ухода из Ferrari. С его слов это может произойти тогда, когда он разочаруется в этом проект. Но пока этого нет и он верит в успех команды с новым руководителем Фредериком Вассёром. Кроме того, проскакивала информация, что Леклер подписал договор до 2028 года...

- По сообщению издание Business F1 Magazine, стриминговый сервис Apple TV+ намерен выкупить права на трансляцию гонок F1 и сделать ее своим эксклюзивом. Но пока обе стороны данную информацию никак не комментируют.


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По материалам NASCAR Official Home, motogp-news.ru, autosport.com.ru.

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