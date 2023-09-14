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Почему понятия "Спорткар" и "Электромобиль" плохо совместимы

Сегодня я еще раз наступлю "на больную мозоль" поклонников "электричек" и покажу, почему по-настоящему спортивный автомобиль не может быть электрическим.
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В последнее время нам буквально все пытаются доказать, что "светлое будущее" за электромобилями. Это очень обширная и спорная тема. И затрагивать ее я не буду. А вот поговорить, почему спортивный автомобиль с электродвигателем, является плохим спортивным автомобилем, поговорю.

Итак, большинство свято верит, что единственный показатель "спортивности" автомобиля - это динамика разгона. Именно поэтому стали так популярны драг-битвы на четверть мили (402 метра). И в такой дисциплине электромобиль имеет действительно реальное преимущество. Да, электромобиль будет существенно тяжелее. Но они даже при равной мощности с ДВС имеют куда бОльший крутящий момент с практически неизменным значением на всем диапазоне! Это огромное преимущество. Пока турбомотор выйдет в зону эффективной работы турбокомпрессора, электромотор будет выдавать свой максимум уже с минимальных оборотов. А кроме того, электромобили не нуждаются в наличие коробки передач. А значит, нет потери времени при переключении, когда разрывается контакт между мотором и трансмиссией. Это дает электромобилю на очень короткой дистанции колоссальное преимущество. И еще один момент: настроить противобуксовочную систему идеально, на электромобиле гораздо проще.

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И вот мы имеем, когда убогая с точки зрения престижного седана, Tesla S Plaid

рвет конкурентов, как Тузик грелку. Даже действительно спортивная Ferrari SF90

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бессильна с ним тягаться. Хотя, они примерно равны по мощности и Ferrari намного легче. Но люди, которые хоть немного разбираются в автомобилях, знают, что все далеко не так однозначно...

Еще Колин Чепмен говорил, что "спортивный автомобиль должен быть легким". Это непреложная истина. Ведь масса влияет на динамику разгона/торможения и на поведение автомобиля в поворотах. И вот тут все преимущества электромобилей "обламываются"...

Есть на YouTube канал Edmunds Cars, который проводит драг-заезды по весьма интересной схеме. Это, так называемый U-drag. Когда машины разгоняются до четверти мили, потом тормозят, огибают конусы и снова едут к старту.

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 В этой схеме задействовано не только ускорение, но и торможение, а также возможность развития высоких перегрузок при повороте. В качестве одного примера рассмотрим драг-заезд двух автомобилей: BMW M8 Competition и Licid Air. Вот их основные характеристики:

Электромобиль имеет заметное преимущество по мощности, но и значительно тяжелее.

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Что происходило на разных этапах заезда? Разгон до 60 миль (96 км/ч) быстрее осуществил Lucid. Он же имел преимущество на четверти мили.

Но на моменте торможения, электромобиль растерял свое преимущество. Разворот вокруг конуса быстрее сделал BMW, развив куда более высокое боковое ускорение.

Ну и потом стал наращивать преимущество, первым финишировав.

Вот вам и "электричка"...

В чем причина? Все просто. Данный электромобиль не имеет никаких "спортивных корней". Подвеска, тормоза, все это уступает конкуренту. А ведь BMW M8 Competition вовсе не экстремальный спорткар, а всего лишь комфортный Gran Turismo. На нем хорошо ездить "на дальняк", а не гонять по гоночному треку.

Поклонники "электричек" могут возразить: " А вот была бы самая мощная Тесла..." Да, она бы выиграла, нет сомнений, слишком большая разница в мощности. А если против нее поставить, например, McLaren 765 LT?

Он все равно слабее, но настоящий суперкар. Ловить убогой Тесле против него нечего. Просто посмотрите, сколько он "привез" очень хорошему спорткару Chevrolet Corvette Z06. Просто разгром!

- "Нечестно!" - возопили фанаты Греты Тунберг: "Против суперкара надо ставить аналогичный автомобиль!"

А давайте, сразу возьмем гиперкар. Круче него, только горы. Встречайте: обладатель множества мировых рекордов, страшненький Rimac Nevera!

Этот автомобиль недавно побил кучу рекордов (правда, потом ему несколько подпортили карму неугомонные шведы). На YouTube полно роликов с драг-рейсингом этого автомобиля. Противостоять 1914 л.с. никто не в силах. Но значит ли это, что это истинный гиперкар? Нет. И доказательство оного предоставила буквально на днях сама компания, которая бросила вызов легендарной "Северной петле". Нордшляйфе - одна из самых трудных и опасных гоночных трасс современности. По факту, на ней не проводятся уже крупные соревнования, за исключением гонок серии ADAC. Но это чисто "местничковое" немецкое явление. Зато многие производители пытаются показать на трассе лучшее время своих машин в классе. Да и среди частников трасса очень популярна. Вот и 18 августа 2023 года специальная версия (а это значит другие настройки подвески) Rimac Nevera LE Time Attack поставила новый рекорд среди серийных электромобилей. На дистанции 20832 метра, было показано время 7 минут 5,29 секунд (7:05,29). Вот ссылка на видео данного заезда.

И все бы ничего. Если бы мы не посмотрели на рекорды других автомобилей с ДВС...

Я воспользуюсь данными сайта Nurburgring.ru. Мы не будем смотреть на время абсолютного рекордсмена среди серийных автомобилей, Mercedes-AMG One, построенного на основе технологий F1.

Что-нибудь попроще... Например, Porsche 911 GT3 (992).

Это настоящий спорткар, заточенный для езды по треку. Бескомпромиссный и грубый. Но его мощность всего 525 "коней". Против 1914(!) у Nevera! Колоссальное преимущество...

Так вот "бедненький 911" показал время...6:59.93 минут. Просто разгром для электрогиперкара!. Да, над настройкой подвески "шаманили" специалисты из Manthey Racing, Но все изменения в пределах правил.

Причина тут именно в чрезвычайно сложном рельефе гоночной трассы. Гигантская мощность тут просто не реализуется. Сам асфальт более-менее ровный, но имеются перегибы трассы, "неправильные" с точки зрения конструирования трасс, профили поворотов. Это приводит к тому, что очень мощный, но и тяжелый Rimac просто не в состоянии реализовать свои преимущества. Но такой же результат был бы и на трассе Laguna Seca с легендарным поворотом "штопор", который очень коварен. 

Для того, чтобы лучше понять, что происходит на Нордшляйфе, стоит посмотреть видео с канала Misha Charoudin. Там есть заезды на разных автомобилях. Да, это не рекордные заезды, но они показательны.

Я просто сравнивал значения скорости в разных поворотах на Tesla S Plaid, Ferrari SF90 и Porsche 911 GT3. Именно самая мощная Тесла имеет минимальную скорость в поворотах. Автомобиль просто не способен на  высокие боковые ускорения! Да и тормоза "не вытягивают".

Вот и выходит, что на каком-нибудь альпийском перевале, водитель на Porsche 911 GT3 спокойно уйдет в отрыв от "электрического монстра". Так, что "электрички" - лишь "пулялки" на "квотер" для поклонников NFS и франшизы "Форсаж"... 

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