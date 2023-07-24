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Фильм "Флэш": без глупых шуток было бы еще хуже

Сегодня я расскажу о новом кинопродукте Голливуда во вселенной DC, фильме "Флэш", который вышел совсем недавно.
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После всемасштабной и всеобъемлющей "Лиги Справедливости", кинокомпании решили снова сделать несколько фильмов по отдельным героям вселенной. Вышло у них, как всегда, плохо. Некоторые фильмы вышли настолько плохими, что даже писать о них было стыдно...

И вот, в 2023 году выходит "Флэш" (оригинальное название "The Flash"). Режиссером стал Андрес Мускетти.

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В ролях: Эзра Миллер, Майкл Китон, Саша Калле, Майкл Шеннон, Рон Ливингстон, Марибель Верду, Кирси Клемонс, Джереми Айронс.

На мой взгляд, это самый спорный персонаж из команды.

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Да еще и откровенно скотские выходки актера Эзры Миллера, симпатии не добавляли.

Итак, сюжет строится на временном отрезке уже после "того самого". Там коротко показывают Чудо-женщину,

Брюса Уэйна в виде Бэтмена.

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А сам Флеш занимается более приземленными делами: спасает прохожих, ловит падающих младенцев с помощью микроволновки...

Короче, жжет...

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И вот ему, в какой-то момент приходит идея разогнаться до сверхсветовой скорости. И ему открывается возможность вернуться в прошлое. Хочется спасти свою мать от смерти и отца от тюрьмы.

Флэш в детстве...Уэйн отговаривает от такой идеи, ведь изменение в прошлом неизвестно как скажется на будущем. Но разве Флэша остановишь.. Свою идею он реализует, но его кто-то выбрасывает в другой промежуток времени. А это, как раз пришествие на Землю криптонского корабля генерала Зога, который прилетел за Суперменом. Флешу предоставляется возможность все исправить.

Но для начала, он сталкивается с собой. Пусть это будет Треш.

 Флэш объясняет Трешу, что сюда он попал из будущего. И что Трешу именно сегодня надо получить удар током, чтобы приобрести суперскорость.

Треш то силу получил, да вот Флэш потерял. А Треш на то и Треш, что дурак дураком... Короче идиотизм Флэша, возведенный в куб. И вот такая у нас команда: Флэш, который может пользоваться силой и знает, что надо делать (но уже без суперспособности). И Треш, которые ничего делать не может (кроме, как бегать по соседям голым), но обладает суперспособностью.

 Флэш решает предупредить хоть кого-то из Лиги. А вот найти их не может. Кроме Бэтмена.

Особняк Брюса выглядит довольно заброшенным,

а сам Брюс - типичный бомж.

Я даже не сразу опознал актера. А им оказался Майкл Китон, актер, сыгравший Бэтмена в экранизациях Тима Бёртона. Даже атрибуты тех фильмов завезли (может и не те самые, но сильно похожие).

 Альтернативный Бэтмен уже давно ничего не делает: преступность в Готэме сошла на нет. Но оказать помощь нашим бедолагам он соглашается. Нужно найти Супермена. В этом ответвлении реальности, Супермен сидит в Сибири, в темнице сырой. При спасении выясняется, что Супермен преобразился в маленькую хрупкую Суперменшу,

довольно приятной наружности.

Но суть событий не меняется: надо надавать по "щщам" Зогу.

Справиться в таком "усеченном" формате им не под силу. Флэша вторично подвергают экзекуции "електричеством" для приобретения суперскорости.

И вот "альтернедоЛига" в составе Флэша, Треша, Суперменши и старого Бэтмена отправляются на сражение с криптонцами.

Но выясняется, что победить в этом временном ответвлении без потерь не выйдет. Да и вообще, они постоянно проигрывают.

 "Откат" на предыдущее "сохранение" не помогает. До Флэша доходит, что менять надо именно тот момент, с чего все началось. Но Треш с этим не согласен. Эти бесконечные попытки "перезагрузки" приводят к смещению и разрушению всех возможных вариаций мультивселенных. Тут нам мельком показывают различных Суперменов, "разных лет выпусков".

 В результате этого безобразия, во вневременном пузыре сталкиваются Флэш, Треш и Страшный старый Треш.

 В результате разборок, Треши "самоубиваюся". Флэш отправляется назад в прошлое и исправляет свой "косяк". Но, как говорится: "дурак - один раз, дурак - навсегда"... Малюсенькое изменение спасает от тюрьмы отца Флэша, но меняет оригинального Брюса Уэйна с Бена Аффлека на Джорджа Клуни...

Что там будет со всей Лигой, остается неизвестным, но Аквамен показан. И это лучший кадр фильм: пьяный Аквамен, лежащий в грязной луже.



Какие впечатления остались от фильма? Очень смешанные и тревожные. Фильм слабенький, как, впрочем, и большинство "геройских" фильмов. Сюжет был заранее предсказуем, как только Флэшу приходит идея поменять прошлое. Это уже сто раз было в различных фильмах. Да и идея мультивселенных тесно связана с временными ответвлениями прямым образом. Совсем впасть в уныние не давали тупые шутки и ситуации. А вот конец фильма наводит на мысль, что теперь можно с чистой совестью перезапустить всю вселенную героев DC. Ведь Флэш ее изменил! Я то надеялся, что в этом безумии поставлена точка и компании найдут другие идеи для фильмов. Но надежды на это нет: будут "доить" идею, пока корова окончательно не сдохнет.

Глядя со стороны, хорошо заметно, что сами создатели фильмов по комиксам загнали себя в угол: спасли все, что можно. Остается пойти по второму кругу, апеллируя к альтернативности.

Если же рассматривать данный фильм, как фильм о временных путешествиях и парадоксах, связанных с ними, то данное кинопроизведение вчистую проигрывает трилогии "Назад в будущее".

Где все гораздо интереснее и продуманнее.

Стоит ли смотреть фильм "Флэш", решайте сами. Это далеко не худший фильм 2023 года, но и шедевром тут не пахнет. Проходняк...

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