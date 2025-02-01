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Nivan
Intel анонсировала выпуск нового поколения процессоров Nova Lake к 2026 году
Преемник Arrow Lake может не сохранить совместимость с LGA-1851, а часть чипов будет производиться на мощностях TSMC. Основной акцент сейчас сделан на устранение проблем с задержкой памяти, которые преследовали Arrow Lake.

                                                                Источник изображения: Intel

На недавней презентации финансовых результатов, Intel раскрыла планы по выпуску нового поколения своих настольных процессоров под кодовым названием Nova Lake. Как сообщается, эти чипы появятся на рынке в 2026 году и станут преемниками текущей линейки Arrow Lake. Однако, как пишет Tom's Hardware, пока неясно, сохранят ли они совместимость с сокетом LGA-1851. Временный гендиректор компании Мишель Холтхаус (Michelle Holthaus) также подтвердила, что часть производства Nova Lake будет передана внешним подрядчикам, вероятно, TSMC.  

В рамках пересмотра стратегии, Intel перенесла выпуск серверных процессоров Clearwater Forest на 2026 год. Кроме того, проект Falcon Shores, который должен был стать преемником Gaudi 3, был отменен. Вместо этого чип будет использоваться внутри компании для разработки программного и аппаратного обеспечения.

Мишель Холтхаус также подтвердила, что процессоры Panther Lake, созданные на базе технологии Intel 18A, выйдут во второй половине 2025 года. При этом, на выставке CES уже были представлены ноутбуки с процессорами Panther Lake-H, оснащенные 12 ядрами и интегрированной графикой Xe3.

Бывший генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер (Pat Gelsinger) ранее заявлял, что 70% процессоров Panther Lake будут производиться на мощностях Intel Foundry. Ожидается, что с Nova Lake этот показатель улучшится, однако компания по-прежнему будет полагаться на сторонние заводы, такие как TSMC или Samsung, для производства некоторых компонентов. Что касается внутренних технологических процессов, Intel пока не назвала конкретный узел для Nova Lake, но, если все пойдет по плану, вероятным кандидатом станет 14A, который может стать более выгодной альтернативой передовым узлам TSMC.  
Технические характеристики Nova Lake пока не раскрываются, однако, по слухам, новые процессоры устранят ключевой недостаток Arrow Lake — высокую задержку памяти. Сообщается, что компания также работает над оптимизацией контроллера памяти, который пока остается отделённым от вычислительного ядра. А о подготовке к выпуску свидетельствует тестовые образцы Nova Lake, который в данный момент проходят валидацию.

Пока Intel не комментирует вопросы совместимости Nova Lake с существующими платформами. При этом эксперты отмечают, что LGA-1851 может стать одной из самых недолговечных платформ в истории компании, а пользователям, возможно, придётся инвестировать в новые материнские платы и, вероятно, даже в память DDR6, хотя это пока лишь предположения.

#intel #nova lake
Источник: tomshardware.com
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