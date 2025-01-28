Источник изображения: Reddit, r/Microcenter

За три дня до официального релиза видеокарт Nvidia RTX 5090 и RTX 5080 поклонники уже разбили палатки у магазинов Micro Center. Как сообщает Tom's Hardware, у входа в магазин появились первые палатки. На опубликованной фотографии видно несколько человек, готовых ждать до старта продаж 30 января. Ожидается, что число желающих присоединиться к очереди будет расти, следуя тенденциям прошлых лет.



Подобные сцены стали традицией для запусков флагманских GPU Nvidia. «Такое происходило с RTX 30-й и 40-й сериями, особенно во время дефицита из-за пандемии 2020 года», — отмечают участники сообщества. В те годы фанаты проводили у магазинов несколько суток, чтобы гарантированно получить новинку. Эксперты подчеркивают, что ажиотаж вокруг RTX 50-й серии может превзойти предыдущие релизы из-за повышенного спроса.



Основная причина «кемпинга» — не только желание быть первым, но и страх столкнуться с дефицитом и спекулянтами. По данным источников, перекупщики уже стали предлагать гарантированные слоты на покупку RTX 5090 по цене в 2-3 раза выше рекомендованной ($1999). Зарубежные ритейлеры также завышают цены на кастомные модели, что указывает на возможный дефицит. Например, британская OCUK, по слухам, располагает менее чем 10 экземплярами RTX 5090.



Проблемы с доступностью могут усугубиться из-за ограниченного стартового запаса. Ситуация напоминает прошлые запуски, когда спекулянты скупали видеокарты, чтобы перепродать их с наценкой. Поэтому покупатели, стоящие в очередях, надеются избежать этого, получив доступ к технике до её появления на вторичном рынке.



Официальные продажи RTX 5090 и RTX 5080 стартуют 30 января. Младшие модели — RTX 5070 Ti и RTX 5070 — появятся в феврале. Обзоры RTX 5090 уже опубликованы, а обзоры RTX 5080 ожидаются к 29 февраля.