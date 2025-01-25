В сети появились данные о новой профессиональной видеокарте Nvidia RTX 6000 Blackwell с впечатляющими 96 ГБ памяти GDDR7 и 512-битной шиной. Однако её энергопотребление и цена возможно удивят даже профессионалов.

Источник изображения: Nvidia

Компания Nvidia, завершая работу над игровой RTX 5090, сосредоточилась на новом флагмане для профессионалов — RTX 6000 Blackwell. Согласно данным Tom's Hardware, карта получит 96 Гбайт памяти GDDR7 с 512-битной шиной. Решение ориентировано на задачи визуализации, 3D-моделирование и «лёгкий» ИИ. Ожидается, что Blackwell станет ключевым инструментом для индустрии дизайна и разработки.

В декабре один из экспортёров отправил в Индию четыре тестовых образца с маркировкой PG153, что в целом характерно для Nvidia. Получателем выступила дочерняя компания Nvidia Graphics Private Limited. Это подтверждает, что компания, очевидно, намерена протестировать новинку перед релизом. Пока официальное название карты не раскрывается, но источники связывают её с линейкой RTX 6000 Blackwell Generation.

Для достижения 96 Гбайт памяти Nvidia использует 32 микросхемы GDDR7 по 24 Гбит каждая, размещённые в режиме clamshell. Это позволяет удвоить объём без потерь в пропускной способности, то есть два чипа будут работать через один 32-битный контроллер, разделяя адресную шину. Таким образом, 512-битный интерфейс сохранит эффективность, обеспечив высокую скорость передачи данных.

Что касается мощности и охлаждения, то точные характеристики GPU Blackwell не раскрыты, однако аналитики предполагают, что видеокарта превзойдёт игровой GB202 в RTX 5090. Ожидается до 24 576 CUDA-ядер (против 21 760 у GeForce) и 192 мультипроцессоров. Потребление энергии превысит 300 Вт, как у RTX 6000 Ada, что, вероятно, потребует усиленной системы охлаждения.

Стоит сказать, что 96 Гбайт памяти избыточны для классического CAD или рендеринга, но критичны для ИИ-задач. Поэтому Nvidia, вероятно, выпустит отдельную версию карты для машинного обучения. Ожидается, что анонс состоится на Game Developers Conference (GDC) в марте в Сан-Хосе или на собственном мероприятии GTC 2025 (17–21 марта, Сан-Франциско).