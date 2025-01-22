Несмотря на большее количество ядер, Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D не превзойдут Ryzen 7 9800X3D в играх. AMD больше позиционирует новинки как решения для создателей контента.

Источник изображения: Tom's Hardware

Компания AMD подтвердила, что новые флагманские процессоры Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D продемонстрируют в играх производительность, сопоставимую с текущим лидером Ryzen 7 9800X3D. Как заявил менеджер по продукту и развитию бизнеса AMD Мартейн Бунстра (Martijn Boonstra), «общая игровая производительность будет схожей». Как пишет Tom's Hardware, в одних проектах новые чипы покажут небольшой прирост, в других некоторое отставание, но в целом разница останется незначительной.



Ryzen 9 9900X3D и 9950X3D оснащены 12 и 16 ядрами соответственно, против 8 ядер у Ryzen 7 9800X3D. Однако, как пояснил Бунстра, большинство игр оптимизировано под 8 ядер, а распределение задач между несколькими чиплетами (CCD) может создавать задержки. Как отмечают эксперты, преимущество 9800X3D в использовании единого CCD, что снижает задержки, однако новые Ryzen 9 в гейминге не станут прорывом.



Главный козырь Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D в производительности, касающейся профессиональных задачах. По данным AMD, 16-ядерный чип на 10% быстрее Intel Core Ultra 9 285K в многопоточных приложениях, таких как Photoshop, что делает новинки идеальными для геймеров, которые также занимаются монтажом, 3D-рендерингом или стримингом. При этом Ryzen 7 9800X3D остается выбором для тех, кто фокусируется исключительно на играх.



Официальные цены AMD пока не раскрыла, но аналитики строят прогнозы на основе прошлых релизов. Ryzen 7 7800X3D дебютировал за $449, а 7950X3D — за $699. Учитывая, что 9800X3D стартовал с $479 (+$30 к предшественнику), ожидается, что Ryzen 9 9900X3D будет стоить около $629, а 9950X3D — до $729. Точные цифры станут известны ближе к релизу.



Несмотря на выход несколько месяцев назад, Ryzen 7 9800X3D до сих пор сложно найти в продаже. AMD надеется, что запуск Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D снизит ажиотаж. Однако эксперты предупреждают, что из-за дефицита участились случаи продажи поддельных 9800X3D.