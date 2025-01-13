Этот микроскоп использует 3D-напечатанные пластиковые линзы, что значительно снижает стоимость традиционных лабораторных микроскопов, которые часто стоят тысячи долларов.

Источник изображения: OpenFlexure

Группа учёных из университета Стратклайда в Глазго(Шотландия), разработала полностью функциональный микроскоп, распечатанный на 3D-принтере всего за три часа. Как пишет Tom's Hardware, проект основан на дизайне открытого источника OpenFlexure, а его новаторский аспект заключается в использовании 3D-печатных линз из прозрачного пластика, созданных самими исследователями.



В отличие от традиционных микроскопов лабораторного уровня, линзы которых могут стоить тысячи долларов, данный дизайн значительно снижает порог доступности микроскопов для широкой аудитории. В частности, стоимость всей системы, включая линзы, камеру и компьютер Raspberry Pi, составила примерно $60. Ранее существовали DIY-микроскопы на базе Raspberry Pi, способные делать качественные макроснимки, однако они не позволяли наблюдать за клеточными структурами. В 2022 году специалист в области компьютеров и учёный Гари Крофт (Gary Croft) создал высококачественную камеру для микроскопа за $105, не включая стоимость самого Raspberry Pi и тринокулярного микроскопа.



Теперь же созданный микроскоп может захватывать изображения на клеточном уровне за четверть цены самых дешёвых микроскопов. Вес всего устройства составляет около трёх килограммов и может без труда перемещаться и перевозится. При этом аппарат успешно был протестирован, обнаружив детали в живом организме, которые ранее были недоступны для наблюдения с помощью предыдущих моделей на базе Raspberry Pi.



Отмечается, что это достижение существенно меняет ситуацию с доступностью микроскопов. Для многих организаций, таких как больницы, лаборатории и школы, особенно в финансово ограниченных условиях, теперь появилась возможность приобрести высококачественное оборудование.



Кроме того, возможность 3D-печати микроскопа сама по себе является революционной, поскольку устраняет необходимость в длительной логистике. То есть, имея под рукой 3D-принтер, необходимый пластик, электричество и интернет, можно создать микроскоп практически в любом месте, что может быть критически важно в удалённых регионах или в условиях чрезвычайных ситуаций, когда традиционные поставки оборудования невозможны.