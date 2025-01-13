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TSMC разорвала контракт с сингапурской компанией из-за подозрения в связях с Huawei
Huawei снова оказалась в центре скандала. TSMC прекратила сотрудничество с малоизвестной сингапурской компанией, заподозрив её в поставках чипов китайскому технологическому гиганту.

                                                             Источник изображения: TSMC

Тайваньский производитель полупроводников TSMC прекратил сотрудничество с сингапурской фирмой PowerAIR после того, как аудит показал возможные нарушения американских экспортных ограничений. Как сообщает Tom's Hardware со ссылкой на South China Morning Post, TSMC не смогла установить конечного пользователя чипов, заказанных PowerAIR, предполагая, что заказы могли быть связаны с китайской компанией Huawei, находящейся под эмбарго США с 2020 года.

Поводом для подозрений стала находка TSMC-чиплета в новом процессоре Huawei Ascend 910, который, как выяснилось, был заказан через малоизвестную компанию Sophgo. PowerAIR, также неизвестная на рынке компания, была зарегистрирована в сентябре 2023 года и не имеет официального веб-сайта или публичных контактных данных. Это усилило подозрения TSMC относительно возможных связей PowerAIR с Huawei.

Случай не является первым, когда подставные компании помогают Huawei получать высокотехнологичные компоненты, что способствует технологическому и, следовательно, военному развитию Китая. Пока неясно, каким по счёту является этот переданный чип, предназначенный для Huawei и предположительно произведённым TSMC.

Отсутствие у PowerAIR известных контрактов с такими компаниями, как Andes, Alchip или Alphawave, а также с другими известными разработчиками высокопроизводительных IP, сделало ситуацию ещё более подозрительной. Это заставило TSMC принять решение о разрыве контракта с PowerAIR, чтобы избежать дальнейших нарушений экспортного контроля.

Напомним, с сентября 2020 года на Huawei наложены ограничения на покупку чипов, произведённых с использованием американских технологий, что фактически охватывает большинство современных полупроводников. В попытке обойти эти ограничения, Huawei использует посредников для заказа компонентов. В начале 2024 года выяснилось, что компания использовала Sophgo, связанную с Bitmain, для заказа чиплетов, разработанных Huawei, что было выявлено при анализе процессора Ascend 910. TSMC немедленно прекратила поставки Sophgo и уведомила об этом американские и тайваньские власти.

#tsmc #huawei
Источник: tomshardware.com
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