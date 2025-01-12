«Команда Красных» показывает феноменальный рост на рынке CPU, захватывая долю Intel. Отчёт Puget Systems показывает, что Ryzen 9000 и Threadripper стали хитами, в то время как Intel сталкивается с проблемами.

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За последние месяцы на рынке CPU для клиентских систем произошли значительные изменения в балансе сил между Intel и AMD, что нашло отражение в общей доле рынка соответствующих компаний. Puget Systems составил отчет «Тенденции в hardware 2024», в котором подробно рассмотрено, как изменилась доля рынка AMD для клиентских систем и рабочих станций за последние кварталы. Как сообщает издание Wccftech, их выводы действительно показывают интересную ситуацию.



Начиная с сегмента CPU для клиентских систем, ситуация благоприятствует AMD существенным образом, особенно после четвёртого квартала 2024 года. Компания зафиксировала огромный рост доли рынка (на 20%) только за последний год, с масштабным ростом, наблюдаемым во втором-четвертом кварталах, и в основном из-за неспособности Intel использовать рыночный ажиотаж. С выпуском серии CPU Granite Ridge Ryzen 9000 и соответствующих моделей с 3D V-Cache, компания увидела быстрый рост потребительского спроса и не преминула этим воспользоваться, нарастив производство.



С постоянными проблемами стабильности CPU 14-го и 13-го поколений Intel, «Команда Синих» уже начала терять свою долю рынка, переходя во вторую половину 2024 года. В довершение всего, выпуск настольных CPU Arrow Lake-S компании оказался разочаровывающим. Intel не смогла оправдать ожидания, поэтому AMD опередила своего конкурента в запуске next-gen CPU. В AMD заявили, что Arrow Lake от Intel был «ужасным продуктом», в следствие чего вялая производительность отразилась на изменении динамики рынка.



В Puget Systems также поделились информацией о сегменте CPU для рабочих станций, показывая доминирование AMD. Линейка Threadripper от AMD заняла значительную долю рынка, в то время как ее аналог Xeon от Intel удерживает лишь 10% заказов. Это ещё раз показывает, как Intel не смогла удержаться в бизнесе CPU, и ситуация не выглядит благоприятной для компании в будущем, учитывая насколько агрессивной была AMD со своими продуктами.