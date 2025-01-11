Nvidia и SIA раскритиковали очередные экспортные ограничения США на ИИ-чипы, которые затронут Китай и другие страны. Высказываются опасения, что другие страны начнут просто создавать свои альтернативы.

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Администрация Байдена планирует ввести новые ограничения на экспорт передовых графических процессоров для искусственного интеллекта (ИИ) в Китай, сообщает Tom's Hardware со ссылкой на Bloomberg. Согласно новым правилам, только компании из США и 18 его союзников смогут без ограничений покупать такие процессоры. Другие страны получат ограниченный доступ, если не заработают статус подтвержденного конечного пользователя (VEU).

Китаю, России, Макао и другим странам будет запрещено импортировать процессоры для ИИ из США. Однако подобное решение вызвало недовольство у производителей. «ИИ — это основной вычислительный ресурс, такой же необходимый, как электричество», — заявил Нед Финкл (Ned Finkle), вице-президент по правительственным связям в компании Nvidia. По его словам, решение администрации Байдена нанесет ущерб экономике США и подтолкнет мир к альтернативным технологиям.

Согласно отчёту, новые правила делят мир на три категории с разным уровнем доступа к процессорам ИИ, разработанным в США. К уровню первому относятся США и 18 их союзников, которые получат «почти неограниченный доступ» к американским процессорам ИИ. Уровень второй включает большинство стран мира, которые будут иметь ограниченный доступ к процессорам. На третьем уровне окажутся такие страны, как Беларусь, Китай, Иран, Макао и Россия, которым будет запрещён импорт американских процессоров ИИ.

Кроме ограничений на аппаратное обеспечение, план включает ограничения на использование закрытых (мощных) ИИ-моделей. Компаниям запрещено размещать такие модели в странах уровня три, и они должны соблюдать стандарты безопасности для размещения их в странах уровня два. Открытые обычные модели остаются без ограничений. Однако если ИИ-компания намерена адаптировать универсальную модель для конкретного приложения, требующего значительных вычислительных мощностей, ей необходимо получить лицензию правительства США для выполнения работы в стране уровня два.

Предложение вызвало критику со стороны полупроводниковой индустрии в целом и компании Nvidia, в частности. Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) также выразила озабоченность, призвав к более тщательному обсуждению и учету мнения индустрии перед внесением изменений такого масштаба. Несмотря на критику, американские чиновники считают эту политику стратегическим шагом для укрепления доминирующего положения США в технологиях ИИ.