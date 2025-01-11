Имиджевое решение сфокусироваться на графике и искусственном интеллекте связано с неудачами в сегменте RISC-V, где компания не смогла конкурировать с более крупными игроками.

Источник изображения: Imagination Technologies

Компания Imagination, известная своими продуктами в области графических процессоров (GPU), объявила о прекращении разработки процессоров на архитектуре RISC-V. Как сообщает издание Tom's Hardware, это решение связано с тем, что направление RISC-V CPU не оправдало ожиданий компании. Вместо этого Imagination планирует сосредоточиться на развитии технологий GPU и искусственного интеллекта (ИИ).

«Мы прекратили разработку собственных процессоров, чтобы увеличить инвестиции в графику, ИИ и вычисления на периферии, что, как мы считаем, станет ключевой трансформацией для нашего бизнеса», — говорится в заявлении компании. Несмотря на это, Imagination сохраняет приверженность экосистеме RISC-V и готова сотрудничать с разработчиками процессоров на этой архитектуре, чтобы стать «предпочтительным поставщиком GPU» для всей отрасли.



Напомним, портфолио Imagination в области RISC-V CPU включало решения для микроконтроллеров, встроенных процессоров реального времени, а также процессоров начального уровня для автомобильной промышленности. В 2021 году компания представила 64-битное ядро, способное конкурировать с Arm Cortex-A510/A520. Однако, несмотря на потенциал для лицензирования своей продукции десяткам или даже сотням компаний (особенно в Китае), Imagination не смогла закрепиться на рынке высокопроизводительных процессоров, который пока остается небольшим, но может вырасти в будущем.



Решение Imagination отказаться от RISC-V CPU выглядит несколько странно на фоне её истории с компанией MIPS. В 2013 году Imagination приобрела MIPS, разработчика процессоров на собственной архитектуре, но в 2017 году продала её. После банкротства MIPS возродилась в 2020 году как разработчик процессоров на архитектуре RISC-V. Теперь, спустя несколько лет, Imagination сама уходит с этого рынка, чтобы сосредоточиться на GPU и ИИ.



На фоне этих изменений появились сообщения о том, что текущий владелец Imagination Technologies, компания Canyon Bridge Capital Partners, поручила управляющей компании найти покупателя для разработчика GPU. Это произошло через несколько недель после обвинений со стороны организации UK-China Transparency, которая заявила, что Imagination и её владелец, контролируемый китайским правительством, способствовали передаче ключевых технологий китайским разработчикам GPU, таким как Biren Technology, InnoSilicon и Moore Threads. Эти технологии, как утверждается, позволили китайским компаниям создавать передовые GPU для использования в ИИ, военных и суперкомпьютерных приложениях.