Саудовская Аравия и Lenovo заключили стратегическое партнёрство, которое поможет стране модернизировать экономику и создать новые рабочие места, одновременно увеличив глобальное присутствие компании в производстве ПК.

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Ведущие производители ПК продолжают сокращать зависимость от производства в Китае, расширяя свои мощности в новых регионах. Например, компания Lenovo объявила о планах построить завод по сборке ПК и серверов в Саудовской Аравии. Проект стоимостью $2 млрд будет финансироваться за счёт инвестиций компании Alat, дочерней структуры суверенного фонда Public Investment Fund (PIF), и станет ключевым элементом стратегии Lenovo по укреплению позиций на рынках Ближнего Востока и Африки.

Новый завод в Саудовской Аравии будет одним из крупнейших в регионе. По данным Tom's Hardware, производство начнётся в 2026 году и будет налажен выпуск миллионов ПК ежегодно, обеспечив при этом тысячи рабочих мест. Компания также планирует создать локальный центр исследований и разработок (R&D), чтобы выпускать продукты, полностью произведенные в Саудовской Аравии и, таким образом, адаптировать их под потребности местного рынка. По мнению аналитиков, завод станет не только важным объектом для региона, но и одним из крупнейших высокотехнологичных производств в мире и позволит Lenovo укрепить свои позиции на быстрорастущих рынках Ближнего Востока и Африки. Помимо производственного объекта, компания откроет региональную штаб-квартиру в Эр-Рияде, которая будет координировать деятельность в этих регионах.

Стоит отметить, что создание завода в Саудовской Аравии также поможет Lenovo обойти ограничения США на поставки высокопроизводительного оборудования для искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений (HPC) в Китай. Это позволит компании увеличить производственные мощности серверов, не полагаясь на заводы в Азии, что важно для укреплении глобальной цепочки поставок.

Для Саудовской Аравии строительство завода Lenovo — это часть стратегии по диверсификации экономики и снижению зависимости от нефти. Проект соответствует целям программы Vision 2030, направленной на развитие промышленности, инноваций и создание новых рабочих мест. «Благодаря этому мощному стратегическому сотрудничеству и инвестициям Lenovo получит значительные ресурсы и финансовую гибкость для дальнейшего ускорения нашей трансформации и роста бизнеса, используя невероятный импульс развития в Саудовской Аравии и регионе Ближнего Востока и Африки», — заявил председатель правления и генеральный директор Lenovo Юаньцин Ян (Yuanqing Yang).

Интересно, что Lenovo уже имеет производственные мощности в Аргентине, Бразилии, Китае, Германии, Венгрии, Индии, Японии, Мексике и США. Новый завод в Саудовской Аравии станет важным шагом в расширении глобального присутствия компании и позволит Lenovo сохранить статус крупнейшего производителя ПК в мире.