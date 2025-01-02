ByteDance не жалеет средств на развитие своих ИИ-проектов и нашла способ обойти санкции США.

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Компания ByteDance, владелец TikTok, планирует обойти ограничения США на поставку высокопроизводительных GPU Nvidia, арендуя их в облачных сервисах за пределами США. По сообщению Tom's Hardware, компания выделила на эти цели бюджет в размере $7 млрд. В условиях, когда китайским компаниям запрещено приобретать передовые GPU Nvidia для установки в своих дата-центрах в Китае, ByteDance нашла способ использовать эти мощности, воспользовавшись облачными решениями в других странах. Если информация окажется верна, это сделает компанию одним из крупнейших потребителей аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта (ИИ) в мире.



Инвестиционные планы ByteDance выходят за рамки простой аренды облачных GPU. Компания намеревается вложить более 20 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ, что включает в себя не только доступ к продвинутым GPU, но и создание собственной сети центров обработки данных и даже подводных кабелей. Компания тем самым подчеркивает стремление к независимости от американских технологий и услуг в условиях текущих санкций.



Аренда GPU H100 от Nvidia уже доступна по запросу с ценой от $1.33 за час при долгосрочных обязательствах. С таким тарифом, бюджет в $7 млрд позволит ByteDance арендовать огромное количество GPU, хотя реальное количество доступных для аренды H100 в Азии и на Ближнем Востоке может быть меньше, чем требуется для полной реализации планов компании.



Тем не менее, в текущем портфеле проектов ByteDance, включающем, например, ИИ-чатбота Doubao с 51 миллионом активных пользователей, не очевидна необходимость в таком количестве вычислительных мощностей. Это наводит на мысль, что либо компания планирует значительно расширить свои проекты в сфере ИИ, либо она продолжит закупать урезанные версии GPU, такие как H20 HGX и B20, для использования в своих дата-центрах.



Интересно, что ByteDance не ограничивается внешними поставками и развивает собственные процессоры для ИИ совместно с Broadcom. Эти новые чипы, предназначенные для обучения и выполнения задач, планируется производить на мощностях TSMC с использованием технологий N4 и N5. И хотя из-за экспортных ограничений США эти процессоры не будут превосходить по производительности текущие решения Nvidia, они значительно снизят затраты для ByteDance, повышая её технологическую независимость. Массовое производство запланировано на 2026 год.