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Новый процессор AMD Strix Halo Ryzen AI MAX 395+ сравнялся в тестах с Ryzen 9 7950X
Утечка бенчмарка AMD Strix Halo Ryzen AI MAX 395+ показала производительность на уровне Ryzen 9 7950X. Новый 16-ядерный процессор для ноутбуков может стать сердцем Asus ROG Flow Z13, ожидаемого на выставке CES 2025.

                                                              Источник изображения: AMD

AMD готовится представить высокопроизводительный мобильный процессор Ryzen AI MAX 395+, который в ранних тестах на платформе Geekbench показал результаты, сопоставимые с десктопным процессором Ryzen 9 7950X. Этот 16-ядерный APU, как предполагается, будет использоваться в новом ноутбуке Asus ROG Flow Z13, показ которого ожидается на CES уже через неделю. Согласно информации от Tom's Hardware, новинка продемонстрировала впечатляющее улучшение производительности на 22% по сравнению с предыдущим поколением Ryzen 9 7945HX.

Процессоры серии Strix Halo от AMD, входящие в линейку Ryzen AI MAX Pro, обещают стать универсальным решением для мощных рабочих ноутбуков. Эти APU объединяют ядра Zen 5 и мощную интегрированную графику RDNA 3.5, что идеально подходит для требовательных к вычислительной мощности задач. Ожидается, что они будут представлены на CES вместе с другими инновациями от AMD.

Что касается технических характеристик, то в соответствии с тестами, обнаруженными в базе данных Geekbench, чип обладает 16 ядрами и 32 потоками, работает на базовой частоте 3 ГГц с возможностью повышения до 5.1 ГГц. Как и десктопные аналоги от AMD, Ryzen AI MAX 395+ оснащен 64 Мбайт кеша L3 и 16 Мбайт кеша L2. В тестах он показал 2928 баллов в однопоточном и 19484 балла в многопоточном режимах, что практически соответствует результатам Ryzen 9 7950X, хотя и не дотягивает до 3000 баллов в однопоточном тесте из-за ограничений по тактовой частоте.

                                                         Источник изображения: Geekbench

Стоит сказать, что Strix Halo от AMD не имеет прямых аналогов среди предложений Intel, и его основной целью являются чипы Apple M-серии. С графической мощностью, предоставляемой Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками (CU), что на 25% больше, чем у Radeon RX 7600, этот APU может составить серьёзную конкуренцию грядущим ноутбукам с RTX 5060, если конечно цена будет соответствующей, считают эксперты. Таким образом, AMD, вероятно, ставит перед собой задачу изменить баланс сил в сегменте высокопроизводительных ноутбуков.

Интересно, что предстоящая выставка CES 2025 обещает стать местом дебютов не только для Strix Halo, но и для других технологий от AMD, включая серию Krackan Point и семейство графических процессоров RDNA 4.
#amd #ryzen 9 7950x #amd strix halo ryzen
Источник: tomshardware.com
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