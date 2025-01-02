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Nivan
LG анонсировала четыре ноутбука Gram 2025 с процессорами Arrow Lake и Lunar Lake
Новая линейка LG Gram Pro 2025 включает три модели с экранами 16 и 17 дюймов и поддержкой облачного ИИ.

                                                               Источник изображения: LG

Компания LG анонсировала выпуск четырёх новых моделей ноутбуков в своей премиальной линейке Gram 2025 года, оснащённых процессорами нового поколения от Intel, включая Arrow Lake и Lunar Lake. Новинки выделяются высоким разрешением экранов и лёгкостью, несмотря на их внушительные размеры экранов в 16 и 17 дюймов. Среди них три модели Gram Pro, отличающиеся поддержкой «Гибридного ИИ», сочетающего ИИ на устройстве с облачными сервисами.

В серию Gram Pro входят два обычных ноутбука и одна модель «два в одном» с поворотным экраном. Так, LG Gram Pro 2-в-1 (16T90TP) предлагает 16-дюймовый экран с разрешением 1600p и OLED вариант с 1800p. Кстати, эта модель удостоена похвалы за своё вес всего в 1,399 кг, и стандартную поставку со стилусом. Ожидается, что она получит награду за инновации на CES 2025.

                                                                   Источник изображения: LG

Ноутбуки Gram Pro 16 и 17 дюймов также оснащены экранами с разрешением 1600 пикселей, однако, их максимальная яркость составляет 400 нит, что, возможно, недостаточно для работы на открытом воздухе. Примечательно, что 17-дюймовый вариант (17Z90TR) оснащён выделенным графическим процессором Nvidia GeForce RTX 4050 (6 Гбайт), что делает его пригодным для использования в дороге.

Все модели Gram Pro поддерживают частоту обновления экрана от 31 до 144 Гц (для OLED моделей от 48 до 120 Гц), обеспечивая плавность изображения. Младшая модель, Gram Book, оснащена более скромным дисплеем на 15,6 дюйма с разрешением FHD и частотой обновления всего 60 Гц, что делает его менее привлекательным вариантом для тех, кому нужна высокая плавность и яркость экрана.

Снижая размер до 16 дюймов (модель 16Z90TS), потребители получат более компактный и легкий ноутбук без выделенной графики и независимость от встроенной графики Intel Arc. Интересно, что LG ещё не уточнила, какие именно процессоры получат эти модели, упомянув, что 17-дюймовая версия будет использовать Arrow Lake, а вот для 16-дюймовых моделей могут быть использованы чипы Lunar Lake.

О ценах и дате выхода на рынок новой серии LG Gram пока не объявлено, но ожидается, что эта информация будет раскрыта на CES 2025.
#lg gram #ноутбуки 2025
Источник: tomshardware.com
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