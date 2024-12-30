Китай демонстрирует независимость в технологическом плане. Процессоры Feiteng используются в государственных проектах и ключевых отраслях промышленности страны.

Источник изображения: Phytium

Китайский производитель чипов Phytium сообщил о продаже более 10 миллионов процессоров серии Feiteng. Как подчёркивает Tom's Hardware, в условиях, когда Пекин ограничивает использование американских чипов от компаний AMD и Intel в государственном секторе, продукция Phytium находит применение в значимых государственных проектах и ключевых отраслях экономики Китая, начиная от облачных серверов и заканчивая терминалами конечных пользователей.



Несмотря на внесение в чёрный список США, который запрещает Phytium легально импортировать и использовать компоненты американского производства, компания продолжает своё инновационное развитие. В прошлом году Phytium представила серверный процессор Feiteng Tengyun S2500 с 64 ядрами и FTC870, который конкурирует с чипом Neoverse N2 от Arm, а также выпустила десктопный процессор Feiteng Tengrui D3000 для офисного использования.



При этом Phytium не одинок в своем успехе. Другие китайские производители чипов, такие как Loongson, также увеличивают своё присутствие на рынке. Так, Loongson отправил 10 000 чипов в китайские школы, а один из его процессоров даже был использован на космической станции Тяньгун. То есть, китайские компании, включая Huawei и Hygon, несмотря ни на что стремительно быстро завоевывают долю рынка, особенно в телекоммуникационной отрасли Китая.



Несмотря на утверждения, что китайские чипы отстают от американских технологий на десять лет, Китай демонстрирует значительный прогресс в разработке собственных процессоров. Как отметила министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo), попытки замедлить прогресс Китая в этой области обречены на провал, а действия США против китайской технологической отрасли оцениваются как недостаточно эффективные из-за недостатка финансирования в Министерстве торговли.



Эксперты считают, что использование отечественных технологий в государственных закупках может подтолкнуть китайские компании к инвестициям в НИОКР для дальнейшего улучшения своих технологий. Возможно, вскоре и частный сектор начнёт проявлять интерес к местным чипам, особенно если они предложат достаточную производительность за меньшую цену.



Отмечается, что с увеличением использования этих процессоров в государственных структурах, можно ожидать, что китайские потребители также начнут проявлять интерес к продукции Phytium и аналогичных компаний. Кстати, подобный сценарий уже был реализован в США в 80-х и 90-х годах, когда потребители начали приобретать ПК, что способствовало успеху компаний вроде Compaq, Dell и HP в Америке.