Nvidia изменит свою цепочку поставок, предложив B300 в виде модулей SXM Puck, что позволит большему числу OEM-компаний участвовать в производстве и продаже Blackwell-устройств.

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Как сообщает Tom's Hardware, компания Nvidia готовится представить второе поколение процессоров серии Blackwell B300, которые обещают существенные улучшения по сравнению с предшественниками. Эти новые GPU, несмотря на проблемы с выходом первой серии B200, будут иметь на 50% больше вычислительной мощности для задач искусственного интеллекта, при этом их тепловыделение увеличится лишь на 200 Вт, достигая показателя в 1400 Вт.



B300 сохранят использование технологического процесса TSMC 4NP, что является улучшенной версией 4-нм технологии, специально настроенной под нужды Nvidia. Эти GPU получат 12-слойную память HBM3E, позволив обеспечить 288 ГБ памяти с пропускной способностью в 8 ТБ/с. Такой объём памяти и производительность сделают обучение моделей ИИ и их использование более эффективными, снизив затраты на обработку данных телеметрии ML-моделей для выявления аномального поведения до трёх раз.



Кроме того, новые серверы на базе Blackwell второго поколения могут быть оснащены сетевым интерфейсом ConnectX-8 с пропускной способностью 800G, что вдвое больше предыдущего поколения. Это улучшение значительно увеличит пропускную способность для крупных кластеров, где происходит обработка больших данных и высокопроизводительных вычислений.



Nvidia также планирует переработать свою цепочку поставок для моделей B300 и GB300. В отличие от предыдущих моделей, компания не будет продавать эталонную плату или серверный модуль целиком. Вместо этого, Nvidia сосредоточится на продаже модулей B300 SXM Puck, процессоров Grace и контроллеров управления хостом (HMC) от Axiado. По мнению экспертов, такой подход откроет доступ к технологиям Blackwell для большего числа компаний, потенциально снижая стоимость и влияя на производительность конечных продуктов.



Ожидается, что B300 появятся на рынке примерно через полгода после B200 и даст OEM-производителям больше свободы в проектировании машин на базе Blackwell, приведя к более гибкому ценообразованию и вариативности в производительности.