Ноутбук оснащён четырьмя слотами для памяти DDR5 и поддерживает адаптивную синхронизацию G-Sync для обеспечения плавного игрового процесса.

Источник изображения: TerransForce/Weibo, Tom's Hardware

На предстоящей выставке CES 2025 компания Clevo планирует представить новый 18-дюймовый игровой ноутбук, который уже вызвал волну обсуждений благодаря ранней утечке спецификации. Как сообщает Tom's Hardware, этот ноутбук может стать одним из самых мощных в своём классе, оснащённый процессором Arrow Lake-HX от Intel с тепловыделением 55 Вт, а также видеокартой на базе новейшего чипа Nvidia RTX 50 серии.



Предполагается, что новинка будет поддерживать до 192 ГБ оперативной памяти, располагая четырьмя слотами для DDR5 SODIMM с максимальной скоростью до 5600 МГц, что делает ноутбук не только мощным игровым устройством, но и подходящим для требовательных профессиональных задач. Кроме того, экран с диагональю 18 дюймов и разрешением 4K или 1440 пикселей позволит выбрать между высочайшей чёткостью изображения и потенциально более высокой частотой обновления для игровых нужд.



На ноутбуке будет установлена графическая платформа Nvidia GN22, которая, как предполагается, будет использоваться в мобильных версиях графических процессоров RTX 50. Для хранения данных предусмотрено четыре слота M.2 для SSD, один из которых поддерживает стандарт PCIe 5.0, что в целом является новинкой для ноутбуков и позволит значительно ускорить работу с данными.



В плане подключений, ноутбук предлагает богатый набор портов, включая USB 3.2 Gen 2, mini-DisplayPort, HDMI, аудиоразъем, два порта Ethernet RJ-45 и, что особенно примечательно, два порта Thunderbolt 5 типа-C. При этом Thunderbolt 5 будет интегрирован непосредственно в GPU Nvidia.



Ожидается, что этот продукт от Clevo сможет привлечь внимание как геймеров, так и профессионалов, требующих максимальной производительности от портативных устройств, а его дебют на CES 2025 совпадёт с официальной презентацией новой серии графических процессоров Nvidia RTX 50.