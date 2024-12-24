Arm не удовлетворена исходом судебного разбирательства с Qualcomm по поводу использования технологий Nuvia в процессорах Snapdragon X и намерена добиться нового суда по одному из пунктов обвинения, по которому присяжные не смогли вынести решение.

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Несколько дней назад завершился масштабный судебный процесс между разработчиком архитектуры Arm и разработчиком микросхем Qualcomm, в результате которого присяжные вынесли неоднозначное решение. Arm сообщила о своем намерении потребовать повторного рассмотрения части своего иска по лицензированию против Qualcomm. Как сообщает Tom's Hardware, присяжные единогласно высказались в пользу Qualcomm по двум из трех пунктов обвинения, однако не смогли прийти к единому решению по вопросу о том, нарушило ли приобретенное Qualcomm подразделение Nuvia свое соглашение с Arm.



«Мы разочарованы тем, что присяжные не смогли прийти к единому мнению по всем пунктам обвинения», — говорится в заявлении Arm, подчёркивая, что готова защищать свою интеллектуальную собственность и экосистему, созданную вместе с партнёрами за более чем 30 лет.



Qualcomm одержала победу в юридическом споре с Arm, доказав, что не нарушала лицензионные соглашения в отношении процессоров Snapdragon X, которые используют ядра Oryon и которые были разработаны Nuvia для процессоров дата-центров под другим лицензионным соглашением. Arm выразила недовольство тем, что технологии Nuvia используются в потребительских устройствах. Также Arm настаивала на том, что лицензионные условия Nuvia не переходят автоматически к Qualcomm после приобретения в 2021 году и требовали пересмотра этих условий.



Qualcomm же отстаивала свою позицию, утверждая, что их текущая лицензия на архитектуру набора команд Arm охватывает технологии, разработанные их дочерними компаниями, включая Nuvia. В ответ на требование Arm прекратить использование разработок Nuvia, Qualcomm продолжила выпуск линии процессоров Snapdragon X для персональных компьютеров.

Интересно, что главный разработчик ядер Oryon и бывший инженер Apple, Джерард Уильямс III (Gerard Williams III), дал показания, что в дизайне используется менее 1% технологий Arm. Это подтвердило позицию Qualcomm о соответствии процессоров Snapdragon X лицензионным соглашениям. Хотя присяжные оправдали Qualcomm, вопрос о нарушении Nuvia своих лицензионных условий остается открытым и если Arm решит продолжить судебное разбирательство, оно будет касаться только этого аспекта.