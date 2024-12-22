Google борется с языковыми барьерами в сфере ИИ. Режим глубокого анализа в Gemini получит поддержку до 40 языков.

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Google объявила о расширении в Gemini функции углубленного исследования в рамках своего продвинутого плана Google One AI до 40 дополнительных языков. Эта новая функция, как сообщает TechCrunch, запущенная в начале месяца, позволяет использовать ИИ-ассистента для проведения сложных исследований. Система работает по многоступенчатому алгоритму, разрабатывая план исследования и находя соответствующую информацию, а затем, на основании собранных данных, уточняет поиск для извлечения знаний, повторяя процесс несколько раз для составления отчёта.



Языковая поддержка Gemini теперь включает такие языки, как арабский, бенгальский, китайский, датский, французский, немецкий, гуджарати, хинди, индонезийский и многие другие. Отмечается, что главной задачей для Google является поиск надёжных источников на каждом из этих языков и корректное обобщение информации без грамматических ошибок.



По словам директора по разработке приложения Gemini Хёнджин Чхве (HyunJeong Choe), несмотря на то, что хотя модель обучается на качественных и проверенных данных, в обзорах на таких языках, как хинди, на момент начала декабря всё ещё встречаются неточности. «Мы в основном полагаемся на местные источники данных и используем Google поиск для проверки информации. Кроме того, перед запуском модели мы проводим оценку и факт-чекинг данных на местных языках», — пояснил Чхве.



«Получение точной информации остается актуальной проблемой для генеративного ИИ в целом. Хотя модель уже обладает обширными знаниями в режиме предобучения, мы сосредоточены на том, чтобы научить модель правильно использовать эту информацию», — добавил Чхве.



Одновременно Джулс Уолтер (Jules Walter), руководитель продукта для международных рынков в Gemini, сообщил, что компания проводит тестовые программы для получения оценок качества от носителей языка. Он также упомянул, что компания генерирует данные для обучения моделей, а локальные команды занимаются проверкой этих наборов данных.