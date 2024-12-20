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Intel готовит бюджетные процессоры к CES 2025: Core 200H и Core 200U
Накануне выставки CES 2025 Intel готовит к выпуску не только Core Ultra 200H, но и более доступные Core 200H и Core 200U. Новинки, основанные на Raptor Lake Refresh, предложат пользователям сбалансированное сочетание цены и производительности.

                                                                 Источник изображения: Intel

Intel подтвердила появление семейства процессоров Core 200H, опубликовав соответствующую таблицу на своем официальном сайте. Эти процессоры, являющиеся бюджетной альтернативой предстоящей серии Core Ultra 200H на базе Arrow Lake, будут использовать доработанную архитектуру Raptor Lake. Серия Core 200H будет включать модели с количеством ядер до 14 и максимальной тактовой частотой до 5.8 ГГц.

Новые процессоры, не несущие префикс «Ultra», продолжают использовать более старые технологии. Напомним, что Intel ввела серию Core 100 параллельно с Meteor Lake для охвата массового сегмента, пропустив при этом серию Core 100H, отдав приоритет уже существующей модели 13-го поколения. Таким образом, Core 200H можно считать наследником 13-го поколения процессоров серии «H».

«Серия 2», куда входят процессоры Core 200H и U, будет использовать ядра Raptor Cove для высокопроизводительных задач и Gracemont для энергоэффективных. Производство будет осуществляться на узле Intel 7. При этом, CPU получат небольшие улучшения по сравнению с предшественниками, например, поддержка оперативной памяти DDR5 повысится с 5200 до 5600 МГц.

В линейке также представлен флагман Core 9 270H, который отличается увеличенной до 5.8 ГГц тактовой частотой по сравнению с 5.4 ГГц у предыдущей модели. Далее в линейке идёт Core 7 250H, который демонстрирует прирост примерно на 10% в тактовой частоте по сравнению с i7-13700H. Однако внизу серии наблюдаются некоторые несоответствия, например, Core 5 210H лишился одного кластера E-ядер, что уменьшило общий объём кеша L2 на 33%.

Стоит сказать, что по слухам серия Core Ultra 200U может не использовать технологию Arrow Lake, а будет основана на модифицированной версии Meteor Lake с использованием технологии Intel 3. Ожидания от новой серии Core 200U довольно высоки, и она должна выйти уже в следующем месяце, если не раньше. О запуске процессоров Core Ultra 200H, а также серий HX и U планируется объявить на выставке CES.

#intel #raptor lake #ces 2025
Источник: tomshardware.com
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