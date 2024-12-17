RS600 позиционируется как решение среднего уровня в линейке Netgear, его возможности вполне соответствуют потребностям большинства пользователей.

Источник изображения: Netgear

Производитель сетевого оборудования компания Netgear выпустила модель Nighthawk RS600, один из первых домашних роутеров с поддержкой WiFi 7. Роутер RS600 имеет качественную сборку, соответствующую его стоимости. В отличие от конкурентов, которые часто оснащают свои устройства слишком заметными антеннами для лучшего охвата, Netgear выбрал более эстетичный подход. RS600 имеет форму черного шестиугольника, что делает его менее заметным в домашнем интерьере.



С появлением iPhone 16, Apple представила устройства с поддержкой WiFi 7 и Netgear RS600 уже протестирован на iPhone 16 Plus. Процесс настройки через приложение Netgear Nighthawk прост и интуитивен. Приложение предлагает базовые функции, включая уведомления о новых устройствах в сети, хотя и с навязчивым предложением подписаться на сервис безопасности Netgear Armor. Как пишет автор из 9to5Mac, протестировавший настройку нового роутера, миграция прошла гладко, с возможностью автоматического подключения всех устройств без повторного ввода паролей.



WiFi 7 получил значительное увеличение скорости и новые функции, такие как MLO для оптимизации каналов. Однако, iPhone 16 не поддерживает полноценный спектр WiFi 7, ограничиваясь 160 MHz вместо возможных 320 MHz. Тем не менее, тесты показали, что iPhone 16 Plus превосходит MacBook Pro по скорости передачи данных на всех дистанциях, даже при ограниченном использовании новых возможностей WiFi 7.



Отмечается, что RS600 немного отстаёт по количеству высокоскоростных Ethernet-портов. Роутер оснащён двумя портами на 10 Gbps, один из которых используется для интернета, оставляя только один для внутренних высокоскоростных подключений. Остальные порты ограничены скоростью в 1 Gbps, что может стать проблемой для тех, кто требует максимальной скорости от проводных соединений.



Учитывая, что многие устройства еще не готовы к полной эксплуатации возможностей WiFi 7, неизвестно, насколько актуальна такая покупка прямо сейчас.