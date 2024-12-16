PowerColor работает над новой линейкой видеокарт, предназначенных для работы с грядущими GPU AMD Radeon RX 8000 на архитектуре RDNA 4. Ожидается, что серия Reaper будет ориентирована на бюджетный и средний сегменты рынка.

Источник изображения: AMD

По сообщению Tom's Hardware, компания PowerColor, давний партнёр AMD, планирует представить новую серию видеокарт под кодовым названием «Reaper» на выставке CES 2025 в январе. Эти видеокарты будут основаны на архитектуре RDNA 4 от AMD и, как ожидается, займут нишу бюджетного и мейнстрим-сегментов рынка. По предварительным данным, линейка Reaper не заменит существующие серии PowerColor, а дополнит их, предложив новые варианты для потребителей.



PowerColor, имеющая более чем десятилетний опыт производства видеокарт Radeon, использует несколько серий для дифференциации своих продуктов. Среди них – Liquid Devil, Red Devil, Hellhound, Red Dragon и Fighter, которые располагаются от премиальных к бюджетным моделям. Интересно, что в серии Radeon RX 7000 компания не выпускала видеокарты Red Dragon, но, по слухам, эта линейка вернётся с выпуском Radeon RX 8000.



Ожидается, что серия будет ориентирована на массовый рынок и будет включать модели RX 8800 и RX 8600, а также их версии XT, в общей сложности четыре SKU (Stock Keeping Unit). Также на CES 2025, вероятно, будут представлены варианты Red Dragon и Hellhound на базе RX 8000, что ставит под вопрос будущее флагманской серии Devil, так как архитектура RDNA 4 нацелена в первую очередь на бюджетный сегмент, и, вероятно, в ближайшее время не стоит ожидать появления высокопроизводительных RX 8800 с продвинутым охлаждением.



AMD обещает значительное улучшение производительности трассировки лучей и расширенные возможности искусственного интеллекта в RDNA 4, включая возможную реализацию FSR 4 на основе ИИ. Это должно помочь компании укрепить свои позиции на рынке видеокарт, особенно на фоне успехов конкурентов. Однако, по слухам, младшая модель Navi-44 (Radeon RX 8600) будет ограничена 8 ГБ видеопамяти. При этом, вероятно, AMD может выпустить RX 8600 XT с 16 ГБ памяти, но в этом случае цена будет выше.



По мнению экспертов, многое зависит от успеха RDNA 4, если AMD хочет привлечь внимание к своим Radeon и увеличить свою долю на рынке. Несмотря на множество слухов и утечек, лучше дождаться официальной презентации новой линейки видеокарт на выставке CES 2025 в следующем месяце. «Мы не хотим быть носителями плохих новостей, но, по слухам, Navi-44 (Radeon RX 8600) будет ограничена всего 8 ГБ видеопамяти», — сообщают источники издания Tom's Hardware.