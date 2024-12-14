Intel сообщила, что высокий уровень возвратов ПК на процессорах Qualcomm вызывает серьезные опасения у розничных продавцов, поскольку многие устройства у пользователей не работают должным образом.

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Временный со-генеральный директор Intel Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) заявила, что устройства на базе процессоров Qualcomm демонстрируют высокий уровень возвратов от покупателей. По её словам, это стало основной проблемой для ритейлеров.



«Если посмотреть на уровень возврата ARM-компьютеров и поговорить с любым ритейлером, их главная проблема — это большой процент возвратов. Когда люди пытаются настроить такие устройства, многие привычные вещи просто не работают», — заявила Холтхаус на конференции Barclays 22nd Annual Global.



По данным за третий квартал, устройства с процессорами Qualcomm Snapdragon X Elite занимали лишь 0,8% рынка ПК. В целом ARM-архитектура охватывает около 10% клиентских ПК, причем значительная часть приходится на системы Apple с процессорами серии M.



Qualcomm рассчитывает, что в ближайшие годы её ARM-процессоры займут около 50% рынка ПК, что станет настоящей революцией для отрасли. Однако в настоящее время Snapdragon X Elite сталкивается с проблемами совместимости, из-за чего, как утверждает Intel, значительная часть устройств возвращается покупателями. Среди ключевых проблем ARM-устройств Intel выделяет несовместимость программного обеспечения, низкую производительность в играх и сильную конкуренцию со стороны AMD и самой Intel.



Тем не менее, ситуация может измениться в ближайшие годы. Microsoft, а также независимые разработчики программного и аппаратного обеспечения (ISV и IHV) активно работают над устранением этих проблем. Как отмечает Холтхаус, Apple уже проделала значительную работу по адаптации ARM-архитектуры под свою экосистему, что помогло компании добиться успеха на рынке. «Apple проделала огромную работу, чтобы сделать ARM универсальным в своей ОС и закрытой экосистеме. Я не сомневаюсь, что ARM завоюет большую долю рынка, чем сейчас, но, к сожалению, существуют серьёзные препятствия», — добавила она.



Холтхаус также заявила, что в 2025 году рынок ПК пополнится новыми конкурентами с ARM-решениями. Среди них, по слухам, могут быть MediaTek и Nvidia, которые планируют представить свои системы на базе ARM для Windows. Эти компании представляют серьёзных соперников, и конкуренция с ними будет гораздо более напряжённой, чем в эпоху 2000-х годов.



Несмотря на растущую конкуренцию, Intel уверена в своих силах, так как обладает обширными производственными мощностями и планирует улучшать свои процессоры, чтобы конкурировать с ARM-решениям по энергоэффективности и производительности. «Мы слишком долго не уделяли внимания производительности и энергоэффективности, но с выпуском Lunar Lake в прошлом году мы сделали огромный скачок, — отметила Холтхаус. — Сегодня мы сопоставимы с большинством ARM-устройств по производительности и времени работы от батареи».



Кроме того отмечается, что многие партнёры-производители ПК всё ещё отдают предпочтение Intel благодаря десятилетиям успешного сотрудничества и проверенной архитектуре x86.



