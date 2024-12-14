Чтобы воспользоваться новой функцией смешанной реальности в Windows 11, пользователям потребуется обновленная версия ОС, соответствующее оборудование и стабильное Wi-Fi соединение.

Источник изображения: Microsoft

Microsoft неожиданно вернула к жизни свою функцию смешанной реальности Mixed Reality, которая была официально признана устаревшей в декабре прошлого года для всех устройств, кроме очков дополненной реальности HoloLens. Однако возрождение платформы Mixed Reality для Windows 11 на данный момент будет ограничено текущими и будущими гарнитурами Meta Quest, а именно Meta Quest 3 и Meta Quest 3S.



Microsoft выделяет три основные функции этой интеграции: «Иммерсивная и конфиденциальная продуктивность», «Облачные ПК Windows 365» и «Простое подключение к ПК». Последнее говорит само за себя, а первые два относятся к возможности навигации и использования Windows 11 через виртуальные мониторы смешанной реальности. Разница заключается лишь в том, используется собственный ПК или платный облачный ПК Windows 365, к которому можно подключиться удаленно с помощью гарнитуры.



Эксперты рады возвращению Mixed Reality в какой-либо форме, даже если это ограничено так называемой «Mixed Reality Link», которая по какой-то причине работает только с Meta Quest 3 и Quest 3S. Согласно официальным требованиям, пользователи, желающие использовать приложение Mixed Reality Link, должны иметь версию Windows 11 не ниже 22H2, встроенный или дискретный графический процессор мощнее, чем Intel UHD 620 8-го поколения (к счастью, невысокое требование), включенный Bluetooth Low Energy и, самое главное, Wi-Fi как минимум 5 ГГц, а в идеале 6 ГГц.



Так как платформа Windows Mixed Reality была признана устаревшей, после примерно шести лет работы, этот статус в целом может никогда не измениться, если Microsoft не увидит стимула для расширения Mixed Reality Link за пределы своего партнёрства с Meta. Пока платформа существовала, она подавала много надежд, однако не смогла привлечь пользователей, как этого это получилось у других предложений VR-оборудования, особенно в начальном сегменте, где доминировал Oculus (теперь часть Meta), и в премиум-сегменте, где лидировали HTC и Valve.



Возвращение Mixed Reality, пусть и в ограниченном виде, может свидетельствовать о новой стратегии Microsoft в области смешанной реальности. Возможно, компания решила для продвижения своих технологий сосредоточиться на партнёрстве с Meta или с другими производителями гарнитур. Об этом станет известно позднее.