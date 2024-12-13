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Nivan
Компания SCRY представила на Kickstarter кулер для PS5 с искусственным интеллектом
Устройство позиционируется как первый в мире кулер для PlayStation 5 с искусственным интеллектом и представляет собой вентилятор-клипсу, которая крепится к задней части консоли.

                                                            Источник изображения: SCRY

Компания SCRY представила инновационное решение для геймеров, запустив компанию на Kickstarter по продаже уникального охлаждающего устройства для PlayStation 5. Новый аксессуар обещает кардинально снизить температуру консоли, используя передовые ИИ-технологии.

Разработчики назвали устройство Arctic PS5 cooler. Оно представляет собой навесную систему охлаждения, которая крепится к заднему вентиляционному отверстию PS5. В зависимости от модели консоли, устройство может быть оснащено четырьмя или шестью вентиляторами, активно рассеивающими тепло. Как поясняет Tom's Hardware, «умное термальное AI позволяет автоматически регулировать скорость вращения вентиляторов в зависимости от внутренней температуры консоли».

Всего создано три модификации кулера под разные версии PlayStation 5: оригинальную модель (fat), PS5 Slim и недавно выпущенную PS5 Pro. При этом Pro и Slim версии практически идентичны и оснащены четырьмя вентиляторами, в то время как «классическая» модель имеет шесть вентиляторов.

Согласно заявлениям компании, устройство способно снизить температуру консоли на 30%, уменьшая максимальную температуру с 64°C до 55°C. Тепловизионные снимки на видео YouTube демонстрируют девятиградусное снижение температуры в самой горячей точке корпуса — вокруг ethernet-порта. Питание осуществляется через один USB-порт, который также оснащён дополнительным портом для подключения других устройств.

Стоит сказать, что создание этого охладителя было вызвано реальными проблемами перегрева PlayStation 5. Так, в прошлом году участились сообщения о критических температурных режимах консоли, особенно при запуске ресурсоёмких игр, таких как Final Fantasy XVI. В редких случаях перегрев достигал такой степени, что задние разъёмы консоли могли начать плавиться.

На данный момент на Kickstarter уже собрано около $89 000 при целевом показателе в $125 000. В случае достижения финальной отметки спонсорам обещают бесплатную универсальную подставку для вертикальной установки консоли. Стоимость охладителя начинается от 39 долларов.

#playstation #ps5 #кулер ps5 ssd
Источник: tomshardware.com
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