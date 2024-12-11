Никто не хочет конкурировать с гигантом, поэтому релизы переносятся в надежде на более благоприятный «коридор».

Источник изображения: Rockstar/Take-Two

Выход Grand Theft Auto 6 (GTA 6) обещает стать одним из самых значимых событий в истории видеоигр и возможно, самым масштабным. Несмотря на то, что дата релиза игры всё ещё не определена и существует вероятность переноса на 2026 год, его влияние на индустрию уже ощущается.



Как сообщает Wccftech со ссылкой на данные, опубликованные Bloomberg, ожидание GTA 6 настолько велико, что другие издатели видеоигр предпочитают сделать паузу, прежде чем назначить дату выхода своих проектов на осень 2025 года. Издатели стремятся избежать совпадения с релизом GTA 6, надеясь запустить свои игры как можно дальше от потенциальной даты выхода блокбастера от Rockstar Games. Это решение обусловлено мнением аналитиков, которые видят в GTA 6 возможно крупнейший запуск в истории развлекательной индустрии.

Rockstar Games в последний раз обсуждала GTA 6 в мае, когда Take-Two подтвердил, что игра остаётся в планах на осень 2025 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. С тех пор новой информации не поступало и хотя масштабность проекта может привести к его переносу на 2026 год, текущее окно релиза остается неизменным. Выпуск версии для ПК, который многие считают неизбежным, официально пока не анонсирован.