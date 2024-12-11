Nvidia оказалась под перекрестным огнем торговой войны между США и Китаем. Китайские регуляторы расследуют сделку по покупке Mellanox, подозревая компанию в монополизме.

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Китайское правительство обвинило американского производителя чипов Nvidia в нарушении антимонопольного законодательства страны. В центре внимания оказалась сделка по приобретению компанией Mellanox, стоившая $7 млрд. По сообщению Tom's Hardware, этот шаг вписывается в контекст обострения торговых отношений (войн) между США и Китаем.



Расследование касается покупки компанией Nvidia израильско-американской фирмы Mellanox в 2020 году. Известно, что Mellanox играет одну из ключевых ролей в серверах искусственного интеллекта Nvidia, так как обеспечивает мост между графическими процессорами в системе DGX посредством коммутаторов Ethernet и InfiniBand. Китайские власти одобрили эту миллиардную сделку, но при условии, что Nvidia не станет использовать это преимущество для дискриминации отечественных компаний. Также Nvidia дала обещание уведомлять конкурентов о предстоящих продуктах в течение трёх месяцев.



Интересно, что это расследование следует сразу после очередной волны санкций в отношении 140 китайских компаний, которым теперь запрещено импортировать память HBM и оборудование для производства передовых чипов. Этот ответный шаг можно рассматривать как часть стратегии Китая по противодействию американским санкциям. Недавние отчёты также указывают на то, что Китай планирует сократить цены на отечественные товары на 20%, в целях противостояния тарифам, введенным администрацией Трампа.



Когда некоторые технологические издания обратились за комментарием к представителям компании, то получили ответ: «Nvidia побеждает благодаря своим достоинствам, что отражено в наших результатах тестирования и ценности для партнёров, при этом потребители могут выбирать любое решение, которое лучше всего подходит им. Мы стараемся предоставлять лучшие продукты в каждом регионе и соблюдаем свои обязательства везде, где ведём бизнес. Мы также готовы ответить на любые вопросы регуляторов о нашей деятельности». Однако несмотря на комментарий со стороны компании в отношении этого дела, акции Nvidia (NASDAQ: NVDA) упали на 2% вне биржевого времени.



Стоит сказать, что подобные регулирования не являются формальностью. Например, Google находится под серьёзным давлением со стороны Министерства юстиции США и может быть вынуждена, по последним данным, продать Google Chrome за $20 млрд из-за жалоб на монопольные практики. Тем не менее, до выводов может пройти много месяцев или даже лет, что дает Nvidia некоторое время для маневра.