Индикатор батареи будет менять цвет в зависимости от режима работы и уровня заряда.

Источник изображения: PhantomOfEarth

Microsoft готовит обновление индикатора заряда батареи для Windows 11, которое добавит цветовое кодирование и увеличит детализацию иконки. Об этом сообщил известный инсайдер PhantomOfEarth в X/Twitter, поделившись скриншотами нового дизайна. Нововведение доступно для тестирования в сборке 26120.2510 для участников программы Windows Insider.



Ранее, существующий индикатор заряда батареи в Windows 11, отображаемый в системном трее, быстрых настройках и приложении «Параметры», подвергся критике за свой минималистичный дизайн и отсутствие цветовой индикации. «В то время как смартфоны и планшеты предоставляют более информативные значки батареи, Windows 11 отстает в этом плане», – отмечают пользователи. Новый же индикатор призван исправить эту ситуацию.

Теперь значок стал несколько больше и чётче виден, позволяя лучше оценить оставшийся заряд. «Несмотря на небольшой размер, даже пара дополнительных пикселей улучшают восприятие», – комментирует PhantomOfEarth. При этом важно, что увеличение размера значка не нарушает общей гармонии интерфейса.



Помимо размера, обновлена и цветовая индикация. Значок остается монохромным, за исключением двух случаев: он становится оранжевым при включенном режиме энергосбережения и зеленым во время зарядки. Также изменилась иконка зарядки: вместо привычной (с вилкой) теперь отображается молния, расположенная по центру иконки, а не слева.



Для активации нового индикатора в сборке 26120.2510 необходимо использовать утилиту ViVeTool из GitHub и выполнить ряд команд в командной строке, после чего перезагрузить систему. Правда, PhantomOfEarth предупреждает, что подобные манипуляции следует проводить только на тестовых системах. Согласно небольшому опросу, проведенному инсайдером, около 75% пользователей положительно оценили новый дизайн индикатора.