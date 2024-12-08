Google подала в суд на Бюро по финансовой защите потребителей (CFPB) после того, как регулятор объявил о начале надзора за Google Pay. Компания утверждает, что CFPB опирается на необоснованные жалобы и превышает свои полномочия.

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Бюро по финансовой защите потребителей (CFPB) объявило в пятницу о намерении установить федеральный надзор над платёжным подразделением Google. CFPB утверждает, что Google представляет «риски для потребителей», что и послужило причиной для усиления контроля. Компания Google, в свою очередь, подала иск в суд, пытаясь заблокировать это решение. Об этом сообщил ресурс TechCrunch.



Федеральный надзор предполагает проведение проверок, аналогичных тем, которым подвергаются крупные банки и другие финансовые учреждения, эти проверки направлены на выявление потенциальных нарушений закона. CFPB недавно утвердило новые правила, которые распространяют надзор бюро на платёжные сервисы и цифровые кошельки, при этом подчеркнув, что установление надзора «не означает признания факта правонарушения», а лишь указывает на потенциальные риски.



В качестве обоснования своего решения CFPB ссылается на жалобы потребителей, утверждающих, что Google не провела адекватного расследования и не дала объяснений по поводу «предположительно ошибочных транзакций», а также не предприняла достаточных мер для предотвращения мошенничества. Известно, что CFPB вело переговоры с Google по этому вопросу в течение нескольких месяцев.

Сообщается, что в иске Google утверждается, что CFPB опирается на небольшое количество необоснованных жалоб, связанных с Google Pay. Известно, что сервис Google Pay был прекращён как отдельное приложение в США ранее в этом году, в связи с чем представители Google заявили, что «это явный случай превышения полномочий со стороны правительства в отношении одноранговых платежей Google Pay, которые никогда не представляли рисков и больше не предоставляются в США».



Независимо от исхода судебного разбирательства, решение CFPB может быть пересмотрено после вступления в должность администрации Дональда Трампа (Donald Trump) в январе.