Разработанная для блока питания Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition, решетка обеспечивает более высокую эффективность и на 2 дБ(A) тише по сравнению с обычной решеткой.

Источник изображения: Noctua

Компания Noctua опубликовала дизайн решетки для 120-мм вентилятора, которая существенно снижает уровень шума. Этот дизайн используется в блоке питания Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition и теперь доступен для бесплатной 3D-печати всем желающим. Noctua поделилась им на платформе Printables, что позволяет любому владельцу 3D-принтера изготовить такую решетку самостоятельно.



По словам компании, «решетка обеспечивает плавные градиенты давления при прохождении лопастей вентилятора через радиальные стойки», что приводит к увеличению воздушного потока и снижению уровня шума примерно на 2 дБ(A) по сравнению со стандартной решеткой блока питания Seasonic.



Дизайн высокоэффективной решетки вентилятора Noctua, как компания называет её в базе 3D-моделей, распространяется по лицензии Creative Commons 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0), что означает, что любой желающий может модифицировать и распространять дизайн при условии указания авторства Noctua, использования в некоммерческих целях и сохранения той же лицензии (CC BY-NC-SA 4.0) для производных работ.



Стоит отметить, что это не первый случай сотрудничества Noctua и Seasonic в последние недели. Ранее компании совместно проводили розыгрыш брелоков среди пользователей, оставивших комментарии к публикации о Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition на китайской видеоплатформе BiliBili. Эти акции, по-видимому, приурочены к успешному запуску блока питания, представляющие из себя улучшенную версию флагманской модели Seasonic. Ультратихая версия сохраняет все технические характеристики и производительность оригинала, но снижает уровень шума благодаря использованию 120-мм вентилятора Noctua NF-A12x25 и уникальной решетки.



Noctua также бесплатно делится и другими 3D-моделями, например, усилителем воздушного потока NV-AA1-12, который превращает 120-мм вентилятор Noctua в настольный вентилятор NV-FS1 (без подставки) стоимостью $100, воздуховодом NA-FD1, предназначенным для улучшения производительности вентиляторов Noctua в компактных корпусах с большими зазорами, и адаптером NA-FMA1 для 120-мм вентиляторов Noctua. Помимо превосходного дизайна вентиляторов (и спорных цветовых решений), готовность делиться некоторыми разработками бесплатно — одна из причин популярности Noctua среди пользователей.