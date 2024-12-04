Китай ответил на американские санкции ограничениями на экспорт стратегически важных материалов. Ранее США запретили поставки в Китай оборудования для производства чипов.

Источник изображения: hdhai.com

Несмотря на введение третьего раунда американских санкций, китайские компании, занимающиеся производством микросхем, уверяют, что будут работать в обычном режиме благодаря имеющимся запасам. Как сообщает Tom's Hardware со ссылкой Reuters, новые ограничения со стороны США затронули 140 китайских фирм, запретив им импортировать 24 вида оборудования для производства чипов и высокоскоростной памяти (HBM), критически важной для графических процессоров, оптимизированных под искусственный интеллект, например, Nvidia B200.



В долгосрочной перспективе, ограничения на оборудование для производства чипов могут оказать более значительное влияние. Учитывая, что полупроводники от Nvidia, AMD, Intel и других компаний частично недоступны для Китая, стране необходимо развивать собственное производство, чтобы не отстать технологически от США и их союзников. Предшествующие санкции уже ограничили доступ Китая к передовому оборудованию, такому как машины для экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV) от ASML, а новые меры усугубляют ситуацию.



Тем не менее, китайские предприятия выражают готовность адаптироваться к новым условиям, опираясь не только на запасы критически важных компонентов, но и на внутреннее производство аналогичных товаров. Например, компания по автоматизированному дизайну электроники Empyrean заявила, что «воспользуется возможностью для ускорения процесса локализации полного цикла инструментов EDA». Другие компании, такие как Jiangsu Nata Opto-Electronic Material и Beijing Huafeng Test & Control Technology, также уповали на локальные цепочки поставок и внутреннее производство.



Самодостаточность остаётся ключевой целью Китая в секторе полупроводников. Хотя страна ещё не достигла успеха в создании собственных EUV-машин, что является серьезным препятствием для производства чипов на технологических узлах 7 нм и меньше, Китай, похоже, достиг определенного уровня самодостаточности в производстве инструментов для чипов.



В ответ на действия США, китайское правительство назвало санкции «экономическим принуждением» и ввело свои ограничения на экспорт. Китай полностью запретил экспорт в США таких материалов, как антимоний, галлий, германий и «сверхтвердые» материалы, а экспорт графита теперь подвергается строгому контролю, сообщает Reuters.