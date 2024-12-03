Моддер доказал, что RTX 4060 Ti может быть тихой и экономичной. С помощью даунклокинга и пассивного охлаждения он снизил энергопотребление карты до 65 Вт.

Источник изображения: a0910115172/Reddit

Энтузиаст с Reddit под ником a0910115172 поделился деталями о том, как он модифицировал видеокарту Nvidia GeForce RTX 4060 Ti, сделав её полностью бесшумной. С помощью изменения частот GPU и оперативной памяти ему удалось снизить энергопотребление с 160 Вт до 65 Вт. Проект был реализован на базе видеокарты Asus TUF RTX 4060 Ti, что было подтверждено изображениями и результатами бенчмарков, опубликованными на Reddit.



Как отметил a0910115172, сделать бесшумную GPU его подвигло желание уменьшить накопление пыли и улучшить качество звука при прослушивании музыки. Ранее он пытался интегрировать более мощную RTX 4070 в свою систему, однако из-за ограничений по минимальному напряжению в 910мВ и неэффективности при низком энергопотреблении, эта попытка оказалась неудачной. Выбор пал на RTX 4060 Ti, где минимальное напряжение было 860мВ, что оказалось оптимальным для данной задачи.



Отмечается, что выбор Asus TUF RTX 4060 Ti обусловлен её массивным радиатором, который имеет толщину в два слота и длину 30 см с четырьмя тепловыми трубками. Это позволяет эффективно рассеивать тепло без использования вентиляторов. При этом, для достижения целевого энергопотребления в 65 Вт, энтузиаст использовал команды для ограничения частот GPU и памяти, стабилизировав тем самым работу системы при температуре GPU около 90 градусов Цельсия, а горячей точки до 102 градусов.



Производительность модифицированной RTX 4060 Ti была уменьшена для соответствия новым энергетическим параметрам. Первоначально, с пониженными частотами, карта показала результат в Time Spy всего в 6,621 балла, что значительно ниже среднего значения для данной модели. После настройки частоты GPU до 1,800 МГц, результат увеличился до 8,588, несмотря на повышение температуры до 90 градусов Цельсия и 103 градусов в горячей точке.



Следует сказать, что на рынке в 2024 году выбор бесшумных современных видеокарт оказался довольно ограничен. В январе Palit представила новую модель из серии KalmX, но она основана на менее производительной RTX 3050 с 6 Гбайт памяти. Проект же a0910115172 значительно превосходит коммерческие бесшумные решения, демонстрируя, что даже при значительных ограничениях по мощности, можно достичь высокой производительности.