Компания Apple продолжает медленное глобальное развертывание Vision Pro. Следующим рынком после Южной Кореи и ОАЭ станет Тайвань.

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Apple продолжает расширять географию продаж своего инновационного гаджета Vision Pro, добавляя в список стран Тайвань. После недавнего запуска на рынках Южной Кореи и Объединенных Арабских Эмиратов, Apple объявила, что жители Тайваня смогут приобрести VR-гарнитуру уже в преддверии праздников, начиная с 17 декабря.



На веб-сайте Apple Taiwan было опубликовано сообщение о скором запуске предзаказов на Apple Vision Pro, который начнется 5 декабря в 9 утра по местному времени. На главной странице тайваньского сайта Apple уже размещена реклама новинки. «Сегодня Apple объявила о запуске Apple Vision Pro на Тайване. Предварительные заказы начнутся в четверг, 5 декабря, а продажи стартуют во вторник, 17 декабря. Apple Vision Pro безупречно интегрирует цифровой контент с реальным миром, предлагая мощный пространственный опыт, который изменит способы работы, общения, проживания воспоминаний, развлечений и многого другого», - говорится в заявлении компании.



Цена на Vision Pro в Тайване начинается с NT$119,900, что эквивалентно примерно $3 670, в то время как в США базовая версия на 256 ГБ стоит $3 499. Для пользователей, которым требуется больше места для хранения, доступны варианты на 512 Гбайт и 1 Тбайт. Также как и в других странах, на Тайване можно будет купить оптические вставки от ZEISS для использования с Vision Pro.



Распространение Apple Vision Pro по миру происходит неспешно, как это было и с HomePod. В июне гарнитура была представлена в Китае, Японии и Сингапуре, а в июле она добралась до Австралии, Канады, Франции, Германии и Великобритании. При этом глава Apple Тим Кук (Tim Cook) в недавнем интервью признался, что Vision Pro не является продуктом для массового рынка.