Microsoft присоединился к гонке DPU (блок обработки данных) с Azure Boost — собственным чипом, который в три раза эффективнее традиционных процессоров для облачных рабочих нагрузок.

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На недавней конференции Ignite компания Microsoft анонсировала Azure Boost DPU – новую систему на кристалле (SoC), разработанную специально для Azure. «В рамках нашего комплексного подхода к оптимизации инфраструктуры Azure мы прилагаем все усилия для устранения инфраструктурных ограничений, которые мешают предоставлению ценности для клиентов, будь то узкие места в производительности или ограничения ресурсов», – заявил Прадип Синдху (Pradeep Sindhu), корпоративный вице-президент по разработке кремниевых компонентов в Microsoft.



Как пишет TechRadar, новый DPU призван решить проблемы в облачных средах и средах искусственного интеллекта, повысить безопасность и эффективно управлять большими рабочими нагрузками в сетях. Azure Boost DPU объединяет высокоскоростной Ethernet, интерфейсы PCIe, механизмы хранения данных и функции безопасности в единую, полностью программируемую систему на кристалле. По словам Microsoft, благодаря совместному проектированию аппаратного и программного обеспечения достигается более высокая производительность и снижается энергопотребление. Это позволяет DPU обрабатывать рабочие нагрузки облачного хранилища со значительно меньшим энергопотреблением и большей производительностью по сравнению с традиционными процессорами.



Традиционные процессоры (CPU) отлично справляются с задачами общего назначения, но испытывают трудности с управлением мультиплексированными потоками данных от миллионов сетевых подключений. Графические процессоры (GPU), эффективные для вычислений в области искусственного интеллекта, также не подходят для этих специализированных задач. Для решения этой проблемы и был разработан DPU – новый класс микросхем, дополняющий CPU и GPU в крупных дата-центрах и эффективно обрабатывающий большие объемы данных.



«Мы внедряем инновации на каждом уровне стека, от кремния до систем и программного обеспечения, чтобы повысить безопасность, эффективность, производительность, гибкость и масштабируемость нашей инфраструктуры, – отмечают в компании. — Azure Boost DPU является новейшим дополнением к нашему семейству усовершенствований инфраструктуры, а мы продолжаем расширять границы возможного, стремясь предоставить инновации, которые сделают нашу инфраструктуру более мощной, эффективной и масштабируемой для наших клиентов».