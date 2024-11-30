Компания Apple отказывается из-за высоких затрат от производства чипа M5 по 2-нм техпроцессу и переходит на 3-нанометровый техпроцесс TSMC. Первыми устройствами на базе процессора M5 станут iPad Pro и MacBook Pro.

Источник изображения: wccftech.com

В апреле этого года компания Apple представила чип M4 вместе с запуском моделей iPad Pro с OLED-дисплеем, а недавно были анонсированы варианты M4 Pro и M4 Max. По информации Wccftech, компания уже разместила заказ на производство чипов M5 у TSMC, планируя начать их выпуск в 2025 году.

Согласно данным, новые процессоры M5 для iPad Pro и Mac будут обладать улучшенной вычислительной мощностью и графической производительностью. Чипы будут основаны на усовершенствованной архитектуре ARM и будут производиться по 3-нанометровому техпроцессу TSMC. Хотя текущие M4 также используют 3-нм технологию, будущие варианты обещают прирост производительности.

Отмечается, что Apple решила отказаться от использования 2-нм технологии для M5, вероятно, из-за её высокой стоимости. Компания планирует подождать около года, прежде чем внедрять эту технологию в чипы серий M и A для iPhone, iPad и Mac. Тем не менее, M5 всё равно станет существенным обновлением по сравнению с M4 благодаря использованию технологии System on Integrated Chip (SoIC) от TSMC.

Для производства нового поколения процессоров Apple углубила сотрудничество с TSMC, используя гибридную упаковку SoIC с применением технологии формования термопластичных углеродных волокон. Этот метод 3D-компоновки чипов позволит улучшить теплоотвод и минимизировать утечки электроэнергии по сравнению с традиционным 2D-дизайном. По имеющимся данным, пробное производство чипов началось в июле, и при отсутствии технических проблем поставщик перейдет к следующему этапу.

Массовое производство чипов M5 запланировано на вторую половину 2025 года. Это может означать, что Apple пропустит весеннее обновление iPad Pro и отложит апгрейд до конца следующего года или весны 2026 года. Ожидается, что первыми устройствами с M5 станут модели MacBook Pro, а MacBook Air с новыми процессорами появятся весной 2026 года.

Интересно, что компания также планирует использовать чип M5 в своей серверной инфраструктуре искусственного интеллекта для поддержки премиальных функций Apple Intelligence. По недавним сообщениям, Apple работает над LLM Siri — новой моделью большого языка для своего цифрового ассистента, которая заменит интеграцию ChatGPT. Ожидается, что полностью обновленная Siri станет доступна пользователям весной 2026 года.