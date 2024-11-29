Microsoft на сегодня является основным продавцом ноутбуков на Snapdragon X, встраивая эти процессоры в свои устройства Surface. Однако другие производители пока не спешат с внедрением этой технологии.

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Согласно данным Guru3d, с момента выхода на рынок было продано около 720 000 ноутбуков, оснащенных процессором Qualcomm Snapdragon X. В третьем квартале 2024 года устройства с процессорами Snapdragon X Elite и X Plus заняли лишь 0,8% от общего объема продаж ПК, несмотря на впечатляющий рост продаж на 180% по сравнению с предыдущим кварталом.При этом Microsoft стала основным драйвером продаж устройств на базе Snapdragon X, интегрировав процессор в несколько моделей линейки Surface. Другие крупные производители, включая Dell, HP, Lenovo, Acer и ASUS, также начали использовать платформу Snapdragon X, однако их интеграция оказалась значительно ниже.По данным аналитической компании Canalys, последнее поколение ПК с процессорами на базе ARM, включая Snapdragon X, остается нишевым сегментом, занимая менее 1,5% рыночной доли в экосистеме Windows. Такой ограниченный уровень внедрения указывает на то, что, несмотря на интерес к ARM-решениям, широкое признание и интеграция в устройства сторонних производителей все еще находятся на начальной стадии.Несмотря на потенциальные преимущества ПК с поддержкой искусственного интеллекта на основе нейронного процессора (NPU), Snapdragon X пока не смог занять существенную долю в этом сегменте и Qualcomm столкнулся со значительными трудностями в достижении своих долгосрочных целей на рынке, где процессоры x86 от Intel и AMD продолжают доминировать как в потребительском, так и в корпоративном сегментах.По словам экспертов, для достижения прогнозируемых показателей в течение следующих пяти лет «Qualcomm необходимо сосредоточиться на нескольких ключевых направлениях, таких как повышение уровня внедрения своей платформы среди производителей, оптимизации совместимости приложений для обеспечения бесперебойной работы в различных программных средах, а также демонстрации преимуществ эффективности и возможностей искусственного интеллекта своих процессоров».