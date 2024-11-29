Пользователи Google Workspace могут начать использовать Gemini на мобильных устройствах, скачав приложение из магазина. Доступ к функционалу зависит от выбранного тарифа.

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Google объявила о запуске мобильного приложения Gemini для пользователей Workspace на платформах Android и iOS, реализуя планы, анонсированные в сентябре прошлого года. Корпоративные пользователи и пользователи учебных аккаунтов теперь могут получить доступ к сервису через мобильные устройства.



Доступ к Gemini теперь возможен не только через веб-сайт Google. Пользователи Android могут войти в свою учетную запись Workspace, загрузив приложение. Для iOS разработано отдельное приложение Gemini. Важно отметить, что доступ к корпоративной почте через приложение Gemini, интегрированное в основное приложение Google, не поддерживается.



Мобильное приложение Gemini предоставляет ряд полезных функций для работы в дороге. Пользователи смогут быстро искать информацию и получать ответы на свои вопросы. Кроме того, можно фотографировать рукописные заметки и экспортировать их в Google Docs или Gmail.



Однако на сегодняшний день некоторые функции Gemini остаются недоступными. Это касается расширения Gemini для Google Workspace (Gmail, Календарь, Документы, Диск, Keep и Задачи), загрузки файлов и Gems. Также на Android приложение пока не поддерживает рабочий профиль (Work Profile).



Доступ к Gemini будет открыт в ближайшие недели для пользователей различных тарифов Google Workspace, включая Business Starter, Enterprise Starter, Frontline Standard и Essentials. Дополнительная информация о доступе и поддерживаемых языках доступна на специальных страницах Google.