Конкуренты активно готовятся забрать прибыльный рекламный бизнес TikTok в случае запрета приложения в США. Snapchat, YouTube и Instagram проведут через неделю презентацию NewFronts в Нью-Йорке, где анонсируют новые партнерства с крупными медиа для показа рекламы.

Изображение: @TikTok

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Платформы для обмена короткими видео, такие как TikTok, Snapchat и Instagram Reels, становятся все более популярными среди пользователей. Однако политическая неопределенность вокруг TikTok в США открывает новые возможности для конкурентов, таких как Snap и Meta (владелец Facebook и Instagram), в надежде отобрать часть рекламных бюджетов.

Через неделю пройдет ежегодная презентация технологических компаний для рекламодателей, которая состоится в Нью-Йорке. На NewFronts Snap, Meta и другие игроки рынка постараются убедить бренды размещать больше рекламы в своих приложениях для обмена коротким видео, сообщает Reuters.



Чтобы привлечь больше рекламодателей, TikTok, Snap и Meta активно ищут новые партнерства для создания брендированного развлекательного контента. Например, NBCUniversal будет делиться клипами с Олимпийских игр на TikTok, а Live Nation — лучшими моментами музыкальных концертов на Snapchat. Подобные партнерства должны убедить рекламодателей, что их бренд будет показываться рядом с качественным премиальным контентом, например, того же NBCUniversal.

Некоторые рекламодатели пока заняли выжидательную позицию в отношении TikTok, учитывая политические риски. Однако большинство фокусируются на краткосрочной перспективе и продолжают инвестировать в рекламу в этом приложении, пока его работа не будет запрещена в США. Кстати отмечается, что несмотря на угрозу запрета в США, эта платформа остается очень популярной среди молодежи. По оценкам исследовательской компании Emarketer, в 2024 году TikTok заработает на рекламе в США $8,6 млрд.



В целом рынок коротких видео продолжит сильно расти. У TikTok, Snapchat, Instagram Reels, YouTube Shorts есть свои сильные стороны, и каждая платформа борится за внимание как пользователей, так и рекламодателей. Главный вопрос — смогут ли конкуренты воспользоваться шансом и перетянуть на себя часть популярности и доходов от рекламы, если TikTok действительно уйдет с американского рынка.