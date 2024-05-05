Издатель Helldivers 2 компания Sony потребовала от всех игроков на ПК в обязательном порядке зарегистрировать аккаунт PSN. Но во многих странах это невозможно, поэтому игра для них пропала из продажи в Steam.

Источник изображения: @Helldivers 2



Как стало известно ранее, новость о том, что для продолжения игры в Helldivers 2 на ПК потребуется обязательная регистрация аккаунта в PlayStation Network, вызвала бурю негодования среди геймеров. Многие игроки выразили свое недовольство, забросав игру тысячами негативных отзывов в Steam. Однако наибольший удар пришелся по геймерам из стран, где невозможно зарегистрировать аккаунт PSN, сообщает издание Wccftech.



Дело в том, что в ряде стран отсутствует техническая возможность создания учетной записи в сервисе Sony. Речь идет о таких государствах, как Афганистан, Албания, Нидерландские Антильские острова, Азербайджан, Конго, Куба, Кюрасао, Египет, Гамбия, Ямайка, Марокко, Монако, Филиппины, Пакистан, Суринам и многих других. Компания Valve пошла навстречу разозленным геймерам и теперь предлагает полный возврат средств за Helldivers 2, даже если игровое время превышает два часа.



Разработчики из Arrowhead спешно отреагировали на скандал вокруг их игры. Комьюнити-менеджер компании принес игрокам свои извинения за то, что ранее недооценил масштаб проблемы с регистрацией PSN аккаунтов в некоторых странах. Он заверил, что студия не хотела ставить геймеров в такое положение и обещал найти альтернативное решение.



Однако пока ситуация остается неизменной. Helldivers 2 больше не доступна для покупки в Steam во всех странах, где невозможна регистрация в PSN. А те игроки, которые уже приобрели её ранее, вынуждены отказаться от продолжения прохождения или требовать возврата денег.



Отмечается, что возможно, компании Sony и Arrowhead все же пойдут на уступки и откажутся от обязательности регистрации PSN для Helldivers 2 на ПК. В противном случае они рискуют потерять значительную долю аудитории игры.