Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Steam стал предлагать возврат денег за Helldivers 2 даже после двух часов игры
Издатель Helldivers 2 компания Sony потребовала от всех игроков на ПК в обязательном порядке зарегистрировать аккаунт PSN. Но во многих странах это невозможно, поэтому игра для них пропала из продажи в Steam.

реклама

                                                     Источник изображения: @Helldivers 2

Как стало известно ранее, новость о том, что для продолжения игры в Helldivers 2 на ПК потребуется обязательная регистрация аккаунта в PlayStation Network, вызвала бурю негодования среди геймеров. Многие игроки выразили свое недовольство, забросав игру тысячами негативных отзывов в Steam. Однако наибольший удар пришелся по геймерам из стран, где невозможно зарегистрировать аккаунт PSN, сообщает издание Wccftech.

Дело в том, что в ряде стран отсутствует техническая возможность создания учетной записи в сервисе Sony. Речь идет о таких государствах, как Афганистан, Албания, Нидерландские Антильские острова, Азербайджан, Конго, Куба, Кюрасао, Египет, Гамбия, Ямайка, Марокко, Монако, Филиппины, Пакистан, Суринам и многих других. Компания Valve пошла навстречу разозленным геймерам и теперь предлагает полный возврат средств за Helldivers 2, даже если игровое время превышает два часа.  

Разработчики из Arrowhead спешно отреагировали на скандал вокруг их игры. Комьюнити-менеджер компании принес игрокам свои извинения за то, что ранее недооценил масштаб проблемы с регистрацией PSN аккаунтов в некоторых странах. Он заверил, что студия не хотела ставить геймеров в такое положение и обещал найти альтернативное решение.

Однако пока ситуация остается неизменной. Helldivers 2 больше не доступна для покупки в Steam во всех странах, где невозможна регистрация в PSN. А те игроки, которые уже приобрели её ранее, вынуждены отказаться от продолжения прохождения или требовать возврата денег.

Отмечается, что возможно, компании Sony и Arrowhead все же пойдут на уступки и откажутся от обязательности регистрации PSN для Helldivers 2 на ПК. В противном случае они рискуют потерять значительную долю аудитории игры.

#sony #helldivers 2 #psn
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Массивная утечка Sony Xperia 1 VI проливает свет на камеры, аккумулятор и процессор
Отзывы Helldivers 2 в Steam рухнули после новостей об обязательном аккаунте PSN
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер-программист более двух лет держит открытыми 7500 вкладок в Firefox из-за ностальгии
22
Цены на металлы стремительно растут и это плохая новость для производителей ПК
5
США с использованием 3D-печати развертывают беспилотники за 24 часа
+
В сети появилась информация о новых домашних майнерах BOMBAX EZ100-C для Ethash и Etchash
3
В Австрии представили "подводную яхту Апокалипсиса" для богатых способную защитить "от всего"
+
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
+
Люди начали переходить обратно c Windows 11 на Windows 10
1
Новый звуковой кодек TSAC оказался в 17,5 раз эффективнее MP3
5
Samsung приостанавливает обновление One UI 6.1 для Samsung Galaxy S22 из-за ошибок
1
Один из владельцев AMD Ryzen 9 7950X3D обнаружил, что в его образце 192 МБ L3 кэша
2
Цены на компьютерные комплектующие могут вырасти на фоне увеличения производственных затрат
+
Статистика Steam: почти 70% геймеров до сих пор сидят за мониторами с разрешением 1080p или меньше
7
Игровые ноутбуки все чаще получают распаянную на материнской плате ОЗУ вместо отдельных модулей
3
Российская армия продолжила наносить удары по объектам ВСУ в Харьковской области
1
Министр иностранных дел Германии обвинила российских хакеров в многичисленных взломах
3
Неизвестный владелец 1155 ВТС перевёл мошенникам $68 миллионов из-за собственной невнимательности
+
POCO F6 Pro протестирован на Geekbench с процессором Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ ОЗУ
+
В Германии протестировали встроенные в бордюры зарядные станции для электромобилей
1
Tesla сделает привод закрывания переднего багажника Cybertruck более настойчивым
+
MXBenchmarkPC показали реалистичное демо «Industrial Factory» на Unreal Engine 5.4 в разрешении 4K
4

Популярные статьи

О том, как Египет решился продать свой город Арабским Эмиратам за $35 миллиардов
3
Microsoft сокращает поддержку консолей Xbox series X/S
31
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
239
"Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы" - еще хуже, чем первая часть (субъективное мнение)
2
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
22
Как учёные ищут Черные Дыры старше самой Вселенной
1
Миссия "Пионер 0" - малоизвестная страница в истории космонавтики
+
Снижение курса йены грозит Азии и G7 новым финансовым кризисом — считают экономисты
1
Мое мнение о HI-FI RUSH на PS5 (Pushsquare)
2
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
2

Сейчас обсуждают

Легенда
15:56
как я вчера сношался с девушкой. и получил незабываемые впечатления...кайф. сори не читал. сразу в коменты перешол
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
Евгений Шрайнер
15:55
Наложить то можно. Вопрос будут ли платить)
Telegram не удалил свыше 120 тысяч материалов по требованию Роскомнадзора — перспективы оборотного штрафа более чем реальны
tihonov.67
15:45
поздно ...
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский: "Президент Зеленский и его команда не знают, что делать"
tihonov.67
15:44
кто мешает глушилку в одиночном окопчике установить автономно ...
США отправят Украине головки самонаведения для авиационных бомб JDAM-ER
Johan_888
15:43
60 МВт это маленький реактор, на современных российских ледоколах стоят 2 по 150-175МВт.
США активизировали критику Китая из-за возможного использования им плавучих атомных станций
Олесь Кука
15:43
Дада.. только не СОУ, а СУО. Хрюкай дальше.
Российские военные затрофеили ещё один танк M1 Abrams производства США
андреи сергачев
15:38
Расмотрим одну из причин по которой 99% читают заголовок твоей статьи и переходят сразу к комментариям?
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
Bamboliny
15:30
Спасибо Никите В. за помощь в пополнении моей коллекции видеокарт :-)
Сборка ретро-ПК - часть 3: Десктопный Pentium 233MMX против серверного Pentium Pro 200
Антон Тутынин
15:24
Можно верить даже в то, что в Розвелле упала летающая тарелка)))
В Белом доме верят, что ВСУ в 2025 году могут начать новое «контрнаступление»
Антон Тутынин
15:22
Бла-бла-бла, ничего не изменится...
Samsung может разработать «Exynos 2400+» для предстоящего Galaxy S24 FE
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем