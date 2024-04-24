Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
HighPoint открыл предварительные заказы на карту PCIe Gen 5 Rocket RAID со скоростью 56 ГБ/с
Представлена карта расширения с 8 слотами M.2, скоростью 56ГБ/с и поддержкой всех популярных RAID для построения высокопроизводительных домашних СХД.

реклама

Компания HighPoint анонсировала революционную карту расширения для ПК Rocket 7608A. Это полноразмерное PCIe Gen5 x16 устройство с 8 встроенными слотами под твердотельные накопители стандарта M.2. Карта ориентирована на пользователей, которым нужна по-настоящему высокая производительность систем хранения данных.

Rocket 7608A оснащена массивным алюминиевым радиатором с активным вентилятором охлаждения. Для питания используется стандартный разъем 6+2 пин. Карта совместима с Windows и Linux и поддерживает аппаратную безопасную загрузку. На задней панели расположены индикаторы состояния для каждого из 8 слотов M.2, которые позволяют оперативно отслеживать работоспособность всех компонентов системы хранения.  

Карта поддерживает основные RAID-массивы 0, 1 и 10. Это позволяет гибко настраивать избыточность и производительность под конкретные задачи. Например, для максимальной скорости подойдет чередование (RAID 0), а для надежности - зеркалирование (RAID 1).

Благодаря тщательно спроектированной печатной плате и новейшим чипам коммутации от Broadcom, Rocket 7608A демонстрирует выдающиеся скоростные характеристики:

- Пропускная способность PCIe 5.0 x16 (64 Гбит/с)
- Реальная скорость передачи данных до 56 ГБ/с

Для сравнения, самые быстрые накопители PCIe 5.0 на данный момент показывают около 14 ГБ/с. То есть новая карта HighPoint значительно опережает доступные сегодня на рынке SSD по эффективности использования интерфейса. Более производительные решения, вроде GPU-RAID от Graid Technology, ориентированы на корпоративный сегмент и облачные хранилища. А вот для энтузиастов и системных интеграторов Rocket 7608A, может оказаться наилучшим выбором по соотношению цены и возможностей.

Карта уже доступна для предзаказа по цене $1999. Начало продаж намечено на третий квартал 2024 года. Это не включает стоимость накопителей, их придется приобретать отдельно.

#highpoint #карта расширения #карта расширения для ssd #pcie gen 5 rocket raid
+
Написать комментарий (0)
Sparkle представила карту расширения PCIe Gen 4 Quad M.2 с
Представлена RAID карта HighPoint Rocket 1608A, обеспечивающая скорость до 56 ГБ/с
Новые PCIe Gen 5 карты HighPoint Rocket для SSD M.2 обеспечивают скорость до 56 ГБ/с
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лазерный двигатель для подводных лодок китайских ученых сможет обеспечить им сверхзвуковые скорости
12
Сергей Друзин: Немецкие ракеты Taurus не являются проблемой для российских ЗРК
2
Минобороны Норвегии: Российская армия модифицируется гораздо быстрее, чем ожидалось на Западе
+
В Свердловской области построят завод по производству микропроцессоров
3
Вдохновлённая «Героями Меча и Магии» пошаговая стратегия Songs of Conquest выйдет из раннего доступа в конце мая
+
Xiaomi выпустила новую операционную систему HyperOS на старый флагман 2020 года
1
В Киеве опять заявили о перехвате ночью «почти всех» российских ударных дронов-камикадзе
2
Найден новый способ установки Windows 11 на неподдерживаемые системы
1
Компания X подтверждает, что приложение для просмотра видео на ТВ скоро появится
1
Из-за огромного потребления и стоимости OpenAi может выпустить не GPT-5, а GPT-4.5
1
Ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion на UE5 может выйти к концу этого года
6
Sony представляет домашнюю аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и IMAX
1
В Японии торговый автомат Gacha выдал процессор Intel Core i7-8700 всего за 3 доллара
2
Падение продаж на 19% обеспечило Apple худший квартал в Китае с 2020 года
+
Baseus выпустила наушники M2s Pro с шумоподавлением 52 дБ и звуком высокого разрешения
+
Смартфон Xiaomi Poco F6 может получить производительную SoC Snapdragon 8s Gen 3 и зарядку на 120 Вт
1
Энтузиаст создал аналог Steam Deck на базе APU AMD Ryzen 5 5600G
3
Galaxy Z Fold 6 будет доступен в пяти цветовых вариантах
+
Huawei, Honor, Vivo и Oppo вступят в конкурентную борьбу в нише среднебюджетных смартфонов
+
Apple назначила дату следующей весенней презентации девайсов и гаджетов на 7 мая
+

Популярные статьи

Китай приближается к созданию сверхзвуковых бесшумных подлодок с лазерными двигателями
8
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
359
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
47
"Охотники за привидениями: Леденящий ужас" - субъективное мнение о фильме (и не только о нем)
3
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
25
Как собрать мощный игровой компьютер для игр 2024 года, не переплачивая лишнего
14
Как образовалась наша Солнечная система и каков ее возраст
4
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
52
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
21
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
14

Сейчас обсуждают

Зю
21:38
Дайте мне такое, но легче и без дискретки
HP представил игровые ноутбуки OMEN 17 на базе процессора AMD Ryzen 8040
Елисей Цуканов
21:27
у нас пк появился в 2003(не помню какая стояла джифорс)потом какой то радеон стоял,в 2009 взял одну 580 gigabyte super Overclock,через пол года еще одну такую же в sli ..через время одну пришлось прод...
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
Eppius
21:21
Мало того что девайс далеко не совершенен в сравнении например даже с квест3 так у него еще и ценник в 7 раз выше. Придурки,чего тут скажешь.
AMD расширяет экосистему AM5, представив серверные процессоры EPYC 4004 на Zen 4 для обычного ПК
Елисей Цуканов
21:20
я в прошлом году,обновил пк с 0.13700кф+4070ти(хотел на 2080super какое время посидеть,и собрать на 4080,но забрали старый пк полностью,и пришлось взять эту)ну для меня в 1080p ее хватает для всех игр...
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Eppius
21:18
Маск переоценил свои возможности и возможности современной науки и техники.
Маск вкладывает миллиарды в ИИ, несмотря на убытки Tesla
Nvidia&Intel Hater
21:11
у тебя две пустых коробки из под карт ,о чем ты успешный тут втираешь
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Александр Лещёв
21:09
Это было бы прям ништяк. В своё время наиграл под тысячу часов в Сиродиле.
Ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion на UE5 может выйти к концу этого года
Nvidia&Intel Hater
21:07
Генасик .Лучииииии!!!.А что уж 90 процентов то графы сразу на лучи не отвел,у болезных вполне и такое может быть.а вот что жрет до 50 и более процентов производительности то -вот тут согласимся.Пс -н...
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Nvidia&Intel Hater
21:05
он уже наверняка заготовил такую.не сомневайся.эт ж рекламный дрочун
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Nvidia&Intel Hater
21:05
Поддержу
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем