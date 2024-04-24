Представлена карта расширения с 8 слотами M.2, скоростью 56ГБ/с и поддержкой всех популярных RAID для построения высокопроизводительных домашних СХД.

Компания HighPoint анонсировала революционную карту расширения для ПК Rocket 7608A. Это полноразмерное PCIe Gen5 x16 устройство с 8 встроенными слотами под твердотельные накопители стандарта M.2. Карта ориентирована на пользователей, которым нужна по-настоящему высокая производительность систем хранения данных.



Rocket 7608A оснащена массивным алюминиевым радиатором с активным вентилятором охлаждения. Для питания используется стандартный разъем 6+2 пин. Карта совместима с Windows и Linux и поддерживает аппаратную безопасную загрузку. На задней панели расположены индикаторы состояния для каждого из 8 слотов M.2, которые позволяют оперативно отслеживать работоспособность всех компонентов системы хранения.



Карта поддерживает основные RAID-массивы 0, 1 и 10. Это позволяет гибко настраивать избыточность и производительность под конкретные задачи. Например, для максимальной скорости подойдет чередование (RAID 0), а для надежности - зеркалирование (RAID 1).



Благодаря тщательно спроектированной печатной плате и новейшим чипам коммутации от Broadcom, Rocket 7608A демонстрирует выдающиеся скоростные характеристики:



- Пропускная способность PCIe 5.0 x16 (64 Гбит/с)

- Реальная скорость передачи данных до 56 ГБ/с



Для сравнения, самые быстрые накопители PCIe 5.0 на данный момент показывают около 14 ГБ/с. То есть новая карта HighPoint значительно опережает доступные сегодня на рынке SSD по эффективности использования интерфейса. Более производительные решения, вроде GPU-RAID от Graid Technology, ориентированы на корпоративный сегмент и облачные хранилища. А вот для энтузиастов и системных интеграторов Rocket 7608A, может оказаться наилучшим выбором по соотношению цены и возможностей.



Карта уже доступна для предзаказа по цене $1999. Начало продаж намечено на третий квартал 2024 года. Это не включает стоимость накопителей, их придется приобретать отдельно.