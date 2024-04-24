2024 год обещает стать переломным для Tesla на пути к лидерству в сфере ИИ. Компания активно наращивает необходимые для этого вычислительные мощности, не смотря на убыток в размере $170 млн в первом полугодии.

Компания Tesla во главе с Илоном Маском активно наращивает вычислительные мощности для развития искусственного интеллекта. По итогам первого квартала 2024 года они выросли на 130% по сравнению с предыдущим периодом. Однако это лишь начало грандиозных планов.

Согласно заявлению Маска, к концу 2024 года рост составит почти 500%, что эквивалентно увеличению мощностей с нынешних 40 000 до 85 000 графических процессоров NVIDIA H100. Для достижения столь амбициозной цели Tesla не жалеет средств. Только за последние месяцы компания инвестировала в развитие ИИ более $1,5 млрд.

Однако Маск не намерен останавливаться. Он видит в лидерстве в сфере ИИ ключ к будущему успеху Tesla и готов пожертвовать прибылью ради достижения этой цели. Помимо собственного суперкомпьютера Dojo, компания активно наращивает мощности дата-центра xAI. По оценкам, там уже работает от 26 до 30 тысяч графических процессоров NVIDIA, которые, однако, в скором времени могут уступить место новейшему чипу Grace Blackwell GB200. Этот чип обещает дать в 30 раз большую производительность в задачах, связанных с чат-ботами и другими приложениями ИИ.



Таким образом, Tesla демонстрирует колоссальные амбиции в сфере искусственного интеллекта и готова поставить на кон свою текущую прибыльность ради лидерства в этой сфере в будущем.