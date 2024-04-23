Несмотря на беспрецедентные скидки в январе, Apple не удалось предотвратить падение продаж iPhone в Китае. Ужесточение правил для иностранных компаний в Китае негативно сказывается на продажах продукции Apple в этой стране.

Согласно недавнему отчету независимой исследовательской компании Counterpoint Research, продажи iPhone в Китае упали на 19% в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это худший показатель продаж флагманского смартфона Apple на этом ключевом рынке с начала пандемии COVID-19 в 2020 году.



По оценкам аналитиков, Apple опустилась на третье место среди поставщиков смартфонов в Китае, разделив его с быстрорастущей компанией Huawei. В то же время общий объем продаж смартфонов в Китае вырос примерно на 1,5% за счет активного роста локальных брендов, таких как Honor и Xiaomi.



Спад продаж iPhone в первом квартале, традиционно являющемся периодом повышенного спроса в связи с празднованием Китаем Лунного Нового года, вызывает озабоченность. В то же время продажи смартфонов Huawei в премиальном сегменте, где ранее доминировала Apple, выросли почти на 70%. Это свидетельствует о быстром восстановлении позиций Huawei после преодоления последствий американских санкций.



Данные Counterpoint перекликаются с недавним отчетом аналитической компании IDC, согласно которому мировые поставки iPhone сократились почти на 10% в первом квартале 2024 года. Это вызывает опасения в способности Apple поддерживать рост продаж перед публикацией финансовой отчетности 2 мая.



Несмотря на то, что Китай остается одним из крупнейших рынков для Apple, вести бизнес там становится все сложнее. Пекин ужесточил ограничения на использование импортных гаджетов в государственных организациях, отдавая предпочтение отечественным брендам. Кроме того, китайские потребители с энтузиазмом встретили возвращение Huawei после выпуска им собственного чипсета, сделанного в Китае в обход американских санкций.



По словам старшего аналитика Counterpoint Ивана Лама, на результаты Apple повлияло как активное возвращение Huawei в премиальный сегмент, так и более низкий, чем в прошлые годы, спрос на обновление смартфонов iPhone.



Чтобы поддержать продажи iPhone нового поколения в январе этого года, Apple, напомним, прибегла к нехарактерным для себя скидкам в Китае. Её партнеры по розничной торговле также активно стимулировали спрос, предлагая скидки до 180 долларов на флагманские iPhone. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать эффект от активизации местных игроков.



Таким образом, несмотря на предпринимаемые Apple усилия, продажи её флагманских смартфонов в Китае пока продолжают снижаться на фоне усиливающейся конкуренции со стороны локальных брендов.