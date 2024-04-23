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Nivan
Google Podcasts перестанет работать в середине-конце июня 2024
Google Podcasts перестанет работать в 2024 году.

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Некоторое время назад Google анонсировала закрытие своего приложения для подкастов Google Podcasts для пользователей за пределами США. Теперь стало известно, что сервис прекратит работу в середине-конце июня 2024 года после постепенного сворачивания функционала. Данное решение является частью более масштабной стратегии Google по объединению своих музыкальных и подкаст сервисов.

YouTube Music теперь станет единственным приложением Google для прослушивания подкастов для международной аудитории. Однако это приложение пока не предоставляет тот же уровень функциональности, что и Google Podcasts. В частности, в нем до сих пор отсутствуют такие базовые возможности как уведомления о новых эпизодах и отметки о прослушанных подкастах.

Что касается переноса контента, то здесь Google пообещала облегчить перенос подписок на подкасты из Google Podcasts в YouTube Music. Будет доступна возможность экспорта файла подписок в формате OPML для последующего импорта в другие приложения для подкастов.

Однако процесс миграции может быть не так прост для рядовых пользователей. Не факт, что они захотят тратить время на настройку подписок в новом приложении. Многие могут предпочесть вовсе отказаться от прослушивания подкастов, если их привычный сервис перестанет работать.

Решение Google закрыть подкасты для международной аудитории вызвало недовольство со стороны подкастеров и индустрии подкастов в целом. Есть опасения, что можно потерять часть своей аудитории из-за того, что пользователям придется переходить на новую платформу с меньшим функционалом.

Кроме того, есть вопросы относительно монетизации подкастов в YouTube Music. В Google Podcasts подкасты могли зарабатывать за счет встраивания рекламы в аудиопоток. Но теперь неясно, сохранится ли такая возможность после перехода в YouTube Music.

В целом решение Google закрыть отдельное приложение для подкастов создаст значительные неудобства для пользователей и может привести к потере аудитории подкастерами, так как YouTube Music пока не может полноценно заменить Google Podcasts, несмотря на обещания Google по расширению функциональности, также предстоит посмотреть, насколько гладко Google удастся осуществить этот переход.

#google #подкасты #google podcasts
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