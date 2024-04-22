После ряда скандалов в США теперь Google столкнулась с жёсткими обвинениями со стороны японской Федеральной торговой комиссии в ограничении конкуренции на местном рынке.

Японская комиссия по торговле (FTC) заявила, что Google, принадлежащая корпорации Alphabet, использовала тактику, которая ограничивала возможности Yahoo Japan конкурировать в сфере таргетированной поисковой рекламы. FTC пообещала продолжать пристально следить за действиями американской компании, сообщает агентство Bloomberg.

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Изображение: @Toru Hanai/Bloomberg



С 2015 по 2022 год Alphabet блокировала доступ Yahoo Japan к технологиям, необходимым для генерации доходов от контекстной рекламы в мобильном поиске. Поведение Google изменилось, только когда надзорный орган выявил и осудил такую практику. Компания пообещала предоставить Yahoo Japan доступ к технологиям таргетированной рекламы.

По словам представителя FTC Сайко Накадзимы, "действия Google существенно ограничили конкуренцию". Yahoo Japan является дочерней компанией LY, которая управляет Line - крупнейшим в Японии мессенджером. FTC намерена и дальше следить за развитием ситуации и оставляет за собой право возобновить расследование в отношении Google.Это предупреждение стало частью первого в истории административного иска FTC против Alphabet, который не повлек за собой каких-либо санкций. Тем не менее, он демонстрирует растущую обеспокоенность японских регуляторов доминированием американских технологических гигантов.Антимонопольные органы по всему миру проявляют повышенный интерес к тому, что небольшое число крупных компаний контролируют многие ключевые технологии. Такие компании, как Microsoft, Google и Amazon подозреваются в использовании своих технологических и финансовых преимуществ для подавления или поглощения потенциальных конкурентов.Alphabet вынуждена постоянно отбиваться от многочисленных жалоб внутри США и за рубежом о применении недобросовестных методов конкуренции. В частности, в США компании грозит выплата 700 млн долларов штрафа после того, как десятки генеральных прокуроров штатов подали иски из-за требования Google, чтобы разработчики проходили через магазин приложений Google Play для доступа к пользователям.Кроме того, японские власти расследуют, просила ли Alphabet местных производителей смартфонов устанавливать приоритет поисковых служб Google на свои устройства. Таким образом, японский антимонопольный регулятор активизировал борьбу с доминирующим положением Google на технологическом рынке страны.