Компания выбирает новый экоматериал взамен провального FineWoven.

В прошлом году, когда Apple анонсировала линейку чехлов FineWoven для iPhone 15, это казалось многообещающей заменой натуральной кожи, так как Apple хотела предложить более экологичную альтернативу. Однако оказалось, что чехлы FineWoven не оправдали ожиданий - они быстро изнашивались и выцветали. После многочисленных жалоб пользователей Apple приняла решение полностью прекратить выпуск этих чехлов.



По словам инсайдера Косутами, опубликовавшего пост в соцсети X, проблема заключалась в недостаточной долговечности материала FineWoven. При регулярном использовании волокна чехлов сжимались, текстура быстро теряла цвет, появлялись заметные следы износа, что кажется совершенно неприемлемым для аксессуара стоимостью $59.



Apple попыталась решить проблему, дав рекомендации розничным продавцам по работе с недовольными клиентами. Однако это были лишь временные меры, так как фундаментально исправить недостатки материала FineWoven было невозможно. Поэтому Apple приняла решение полностью прекратить производство этих чехлов и в дальнейшем использовать альтернативные материалы.



Хотя в посте Косутами не упоминается, на какой именно материал теперь сделает ставку Apple, можно предположить, что это будет также нечто экологичное. Учитывая внимание компании к охране окружающей среды, вряд ли они вернутся к использованию кожи или пластика.



Пока не ясно, что Apple собирается делать с уже произведенными миллионами чехлов FineWoven. Возможно, их все же выпустят в продажу со скидкой. А может статься, часть придется утилизировать, что было бы весьма неэкологичным способом решить проблему.