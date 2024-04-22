Российская Федерация стремится к технологической независимости в сфере высокопроизводительных вычислений.

В условиях санкций и ограниченного доступа к передовым западным технологиям Россия прилагает значительные усилия по разработке собственных решений в сфере высокопроизводительных вычислений (ВВ). Эта отрасль имеет стратегическое значение для поддержания конкурентоспособности российской экономики и оборонного комплекса.

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Изображение: @Inspur

Одним из ключевых игроков здесь выступает госкорпорация Ростех, в состав которой входит холдинг «Росэлектроника». Его подразделение, Научно-исследовательский центр электронных вычислений (НИЦЭВ), разработало новый отечественный программно-аппаратный комплекс «Базис» для ВВ и облачных вычислений.В состав этого комплекса входят три мощных сервера на базе 128-ядерных процессоров. Каждый сервер поддерживает до 2 Тб оперативной памяти, а связь между серверами обеспечивает высокоскоростная российская сеть «Ангара» с пропускной способностью до 75 Гбит/с и задержкой 1 мкс.Такая архитектура позволяет комплексу масштабироваться до сотен узлов и эффективно решать задачи, требующие суперкомпьютерных возможностей и обработки больших объемов данных. По заявлениям разработчика, области применения включают создание центров обработки и хранения данных, виртуализированных офисов, графических приложений и инженерных рабочих мест.Остается открытым вопрос производства данных 128-ядерных процессоров. Из-за санкций Россия не имеет доступа к передовым техпроцессам тайваньских компаний вроде TSMC. Поэтому наиболее вероятным вариантом представляется обращение к китайским производителям вроде SMIC с их 7-нм техпроцессом. Однако неясно, хватит ли у SMIC мощностей одновременно для Huawei и российских нужд.